Umamusume: Pretty Derby è finalmente disponibile in occidente: è il gioco delle ragazze anime cavallo

In ambito videoludico, il 25 giugno 2025 sarà sicuramente ricordato come il giorno in cui CyGames ha lanciato Umamusume: Pretty Derby in occidente per sistemi Android, iOS e PC (Steam). Per chi non lo conoscesse, si tratta del gioco delle ragazze anime cavallo che gareggiano a chi fa i tempi migliori in gare con un massimo di diciotto partecipanti. In che senso, vi starete chiedendo?