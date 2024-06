Assassin's Creed Shadows: 13 minuti di gameplay in video tra scontri samurai e azione stealth da shinobi

Non poteva certo mancare uno spazio per Assassin's Creed Shadows durante l'Ubisoft Forward, e infatti il nuovo capitolo della serie ha occupato una bella fetta dell'evento con un video gameplay di circa 13 minuti che consente di vedere le caratteristiche del gioco tra i combattimenti in stile Samurai e l'azione stealth da shinobi.

Come abbiamo visto già in diverse altre occasioni, Assassin's Creed Shadows ci trasporta, per la prima volta nella serie, all'interno del Giappone feudale, verso la fine dell'era Sengoku, in cui il paese è dilaniato da sanguinosi scontri che hanno poi portato all'unificazione del Giappone.

I due protagonisti sono molto differenti tra loro e le loro caratteristiche influenzano anche il gameplay, proponendo due approcci alquanto differenti.