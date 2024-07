In pochi giocherebbero oggi a un Morrowind senza bussola, mappa e con solo indicazioni testuali per le quest

I giocatori più anziani e sapienti ricorderanno sicuramente quell'epoca in cui i giochi di ruolo non erano pieni di indicatori che dicevano dove andare o mappe con sopra decine di icone. Secondo Matt Firor, il director di The Elder Scrolls Online, oggi, un gioco come Morrowind senza mappa, senza bussola e con le missioni descritte solo testualmente, non sarebbe molto giocato. Quel tipo di design è estinto, almeno in ambito tripla A.

Stile estinto

I giochi che non hanno "né bussola né mappa", dove "le missioni sono 'vai al terzo albero a destra e cammina 50 passi a ovest'" semplicemente non arriveranno mai a un pubblico moderno, ha spiegato Friar in un articolo sul design dei giochi di ruolo moderni scritto per Rock, Paper, Shotgun: "Se lo facessi ora, nessuno ci giocherebbe. Pochissime persone lo avrebbero giocato. Ora devi dare suggerimenti e indizi, e nessuno vuole davvero dedicare così tanto tempo alla risoluzione dei problemi. Vogliono che venga raccontata loro la storia, o interagire con un altro giocatore, o interagire con un PNG."

Invocando coraggiosamente il nome di Morrowind, Frior ha aggiunto che "Morrowind è ovviamente un ottimo gioco," ma "il modo in cui raccontava la sua storia è un po' superato per il tipo di giocatori che abbiamo ora... non sono tutti irriducibili del PC o delle console di prima generazione, di quelli che investiranno più tempo possibile nel gioco."

Quindi un designer deve assicurarsi che il suo gioco sia "coinvolgente e divertente, e vagare per un campo cercando di misurare 50 passi da un albero non è più considerato tale. Il che è un po' triste, perché sono un giocatore vecchio stampo."

Insomma, per Friar è un peccato che sia così e che molti giocatori non abbiano più voglia di vivere avventure in modo classico, ma non si può fare altrimenti per non scontentarli.