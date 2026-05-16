Forza Horizon 6 è il gioco con la media voti più alta del 2026: superati Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia

Forza Horizon 6 ha ricevuto tantissime recensioni positive, con la stragrande maggioranza della critica internazionale che ha deciso di premiare il lavoro svolto da Playground Games con delle valutazioni anche molto elevate. Al punto che attualmente è il gioco con la media voti più alta del 2026.
Su Metacritic il titolo sfoggia un metascore di 92, che gli vale il primo posto nella classifica annuale. A seguire troviamo Pokémon Pokopia e Resident Evil Requiem, entrambi a quota 89, mentre Mewgenics (88) e Saros (87) chiudono la top 5. Risultati simili anche su OpenCritic, dove Forza Horizon 6 guida la classifica del 2026 con una media di 91.
Questa volta Forza Horizon merita una candidatura ai GOTY dei The Game Awards?
La situazione ricorda da vicino quella di Forza Horizon 5: nel 2021 fu il gioco con la media voti più alta dell'anno, 92 su Metacritic, a pari merito con Final Fantasy XIV: Endwalker, confermando gli elevati standard qualitativi della serie. Nonostante ciò, il titolo non venne nemmeno nominato ai Game of the Year dei The Game Awards, scatenando polemiche e dubbi sui criteri di selezione.
Cinque anni dopo, il contesto potrebbe essere diverso. Forza Horizon 6 sta registrando numeri impressionanti già in accesso anticipato con la Premium Edition, e non è da escludere che questa volta la serie riceva un riconoscimento maggiore durante l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley. Resta comunque da vedere come si evolverà il resto dell'anno videoludico: molte uscite di peso devono ancora arrivare e potrebbero rimescolare le carte. E chissà, se il reboot di Fable dovesse mantenere le aspettative, Playground Games potrebbe addirittura puntare a una doppia candidatura. A ogni modo si tratta di scenari e discorsi molto prematuri.
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