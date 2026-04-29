Dopo il Neo Geo AES+, Plaion potrebbe avere un'altra console in cantiere

Lo sviluppatore specializzato in architetture FPGA, noto con lo pseudonimo Jotego , ha recentemente approfondito i dettagli tecnici riguardanti il Neo Geo AES+ di Plaion in un'intervista concessa al canale YouTube spagnolo Creativo en Japón. Jotego, che ha già confermato la sua partecipazione al progetto insieme al collega Furrtek, ha inquadrato la natura del nuovo hardware facendo un parallelo con le revisioni storiche delle console: la differenza tra il Neo Geo AES originale e la versione AES+ è paragonabile a quella tra il primo e il secondo modello del Sega Mega Drive (Genesis). Si tratta fondamentalmente dello stesso sistema, ma con una componentistica interna modificata e condensata grazie alle attuali tecnologie.

Cosa bolle in pentola?

L'obiettivo principale del team di sviluppo è garantire la massima fedeltà rispetto all'hardware originale. Jotego ha spiegato di supervisionare personalmente la riproduzione cromatica dell'AES+ per assicurarsi che corrisponda esattamente a quella del Neo Geo classico. Inoltre, è stato confermato che la porta AV supporterà nativamente il segnale RGB.

L'edizione Ultimate della console

Un approccio altrettanto rigoroso è stato applicato al comparto sonoro: per ottenere un audio il più vicino possibile a quello dell'AES originale, lo sviluppatore ha rimosso l'interpolatore che aveva precedentemente introdotto nel core per il sistema MiSTer, privilegiando l'accuratezza storica del suono.

Un ulteriore aspetto tecnico rilevante discusso nell'intervista riguarda la latenza dei comandi. Secondo Jotego, l'AES+ non presenterà virtualmente alcun ritardo negli input. Questo risultato tecnico è dovuto al fatto che "il cavo è direttamente collegato al chip" e, di conseguenza, la risposta è "esattamente la stessa dell'originale". Lo sviluppatore afferma che gli utenti non noteranno differenze nei tempi di reazione tra l'AES+, l'hardware originale o l'infrastruttura FPGA del MiSTer, evidenziando invece un netto distacco rispetto al ritardo fisiologico introdotto dai classici sistemi di emulazione via software.

A conclusione dell'intervista, a Jotego è stato domandato se vi siano piani per applicare questo stesso metodo di sviluppo ad altre console storiche. Pur precisando di non essere attualmente coinvolto in altri progetti simili, ha ammesso di essere a conoscenza dei futuri piani dell'azienda distributrice. "So che c'è un'altra macchina in arrivo. Va bene, ma non posso dire di più... Penso che i ragazzi di Plaion ci daranno altre gioie. Sì", ha dichiarato lo sviluppatore.