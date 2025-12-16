Costi DRAM in aumento: i prezzi degli smartphone potrebbero crescere fino al 25%, atteso un calo delle spedizioni

L'impatto maggiore si registrerà nel segmento dei dispositivi entry-level , con smartphone sotto i 200 dollari che già operano con specifiche hardware ridotte. I dispositivi di fascia media, invece, e alta vedranno incrementi dei BoM stimati rispettivamente del 15% e del 10% .

I prezzi della DRAM stanno raggiungendo livelli record a causa di una carenza globale, con effetti significativi sul settore smartphone. Secondo recenti analisi, l'aumento dei costi dei componenti potrebbe far crescere il Bill of Materials (BoM) dei dispositivi fino al 25% , costringendo i produttori a rivedere le strategie per il 2026 e causando una riduzione stimata delle spedizioni globali di circa 2,1-2,6% .

Apple e Samsung potrebbero non aumentare i prezzi dei propri smartphone

Apple e Samsung risultano meglio posizionate per affrontare questa crisi, grazie alla flessibilità dei loro margini che consente di assorbire i rincari senza compromettere le vendite. Al contrario, molti produttori cinesi e altri concorrenti più piccoli dovranno fare compromessi tra prezzo e funzionalità per mantenere competitività.

Gli esperti prevedono strategie di downgrade hardware, tra cui l'uso di fotocamere meno avanzate, display semplificati, unità audio più economiche e configurazioni di memoria inferiori. Alcuni produttori potrebbero anche riutilizzare componenti di generazioni precedenti, riservando le tecnologie più recenti per i modelli premium.