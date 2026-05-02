La risoluzione di Final Fantasy 7 Rebirth su Switch 2 parte da 672x380: il DLSS salva la situazione

Final Fantasy 7 Rebirth è in arrivo su Nintendo Switch 2 (oltre che su Xbox) e ora Square Enix - tramite il director Naoki Hamaguchi - ha svelato che la risoluzione del videogioco di ruolo d'azione sulla console della grande N sarà dinamica.
Vediamo i dettagli confermati dalla compagnia giapponese.
Il commento del director di Final Fantasy VII Rebirth
Hamaguchi ha affermato: "L'illuminazione è un elemento importante in Rebirth, così come lo è stato in Remake. Tuttavia, poiché Rebirth adotta una struttura open-world con una scala ambientale molto più ampia, è un titolo in cui la quantità di informazioni renderizzate in ogni istante è maggiore."
"Di conseguenza, anziché apportare modifiche significative all'illuminazione in modo isolato, il nostro approccio si è concentrato maggiormente su come bilanciare il carico di rendering complessivo. L'uso del DLSS è stato indispensabile in tal senso ed è stato riadottato in Rebirth proprio come in Remake."
Parlando nello specifico delle risoluzioni, afferma: "Nessuna delle due modalità si basa su risoluzioni fisse, essendo invece progettate sulla base della risoluzione dinamica. In modalità portatile, la risoluzione interna varia tra un massimo di 1344×756 e un minimo di 672×380. In modalità docked, varia tra un massimo di 1920×1080 e un minimo di 960×540, gli stessi valori di Remake."
Segnaliamo infine che Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2 supporta mouse e tastiera, non avrà problemi di prestazioni.