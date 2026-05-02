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La risoluzione di Final Fantasy 7 Rebirth su Switch 2 parte da 672x380: il DLSS salva la situazione

Square Enix ha svelato quali sono le risoluzioni di Final Fantasy VII Rebirth su Switch 2, svelando che il DLSS deve fare una buona fetta del lavoro soprattutto in modalità portatile.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/05/2026
Cloud di Final Fantasy 7 Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
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Final Fantasy 7 Rebirth è in arrivo su Nintendo Switch 2 (oltre che su Xbox) e ora Square Enix - tramite il director Naoki Hamaguchi - ha svelato che la risoluzione del videogioco di ruolo d'azione sulla console della grande N sarà dinamica.

Vediamo i dettagli confermati dalla compagnia giapponese.

Il commento del director di Final Fantasy VII Rebirth

Hamaguchi ha affermato: "L'illuminazione è un elemento importante in Rebirth, così come lo è stato in Remake. Tuttavia, poiché Rebirth adotta una struttura open-world con una scala ambientale molto più ampia, è un titolo in cui la quantità di informazioni renderizzate in ogni istante è maggiore."

"Di conseguenza, anziché apportare modifiche significative all'illuminazione in modo isolato, il nostro approccio si è concentrato maggiormente su come bilanciare il carico di rendering complessivo. L'uso del DLSS è stato indispensabile in tal senso ed è stato riadottato in Rebirth proprio come in Remake."

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Parlando nello specifico delle risoluzioni, afferma: "Nessuna delle due modalità si basa su risoluzioni fisse, essendo invece progettate sulla base della risoluzione dinamica. In modalità portatile, la risoluzione interna varia tra un massimo di 1344×756 e un minimo di 672×380. In modalità docked, varia tra un massimo di 1920×1080 e un minimo di 960×540, gli stessi valori di Remake."

Segnaliamo infine che Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2 supporta mouse e tastiera, non avrà problemi di prestazioni.

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