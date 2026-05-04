Il game director Koshi Nakanishi ha spiegato che in Resident Evil Requiem la paura è qualcosa che si può sconfiggere, e che fa parte di un equilibrio studiato fra elementi horror e controllo da parte del giocatoore.

"L'essenza di Resident Evil risiede nel bilanciamento fra la sensazione di forte pressione nel gestire situazioni horror e la soddisfazione che si ottiene riuscendo a sopravvivere e a reagire appunto a tali situazioni", ha detto Nakanishi nel corso di un'intervista.

Secondo il director, il concetto alla base dell'intera serie Capcom non è solo quello di spaventare il giocatore, ma anche permettergli di "vincere la paura" in un modo che può essere diverso di volta in volta, a seconda dell'approccio utilizzato.

In Requiem, come sappiamo, l'esperienza è stata organizzata di modo che con Grace ci si trovi ad affrontare l'horror più classico e spaventoso, mentre con Leon si possa reagire con efficacia rispetto a tali situazioni.