Il game director Koshi Nakanishi ha spiegato che in Resident Evil Requiem la paura è qualcosa che si può sconfiggere, e che fa parte di un equilibrio studiato fra elementi horror e controllo da parte del giocatoore.
"L'essenza di Resident Evil risiede nel bilanciamento fra la sensazione di forte pressione nel gestire situazioni horror e la soddisfazione che si ottiene riuscendo a sopravvivere e a reagire appunto a tali situazioni", ha detto Nakanishi nel corso di un'intervista.
Secondo il director, il concetto alla base dell'intera serie Capcom non è solo quello di spaventare il giocatore, ma anche permettergli di "vincere la paura" in un modo che può essere diverso di volta in volta, a seconda dell'approccio utilizzato.
In Requiem, come sappiamo, l'esperienza è stata organizzata di modo che con Grace ci si trovi ad affrontare l'horror più classico e spaventoso, mentre con Leon si possa reagire con efficacia rispetto a tali situazioni.
La scelta iniziale
Mentre si attendono novità sul DLC gratuito in arrivo per Resident Evil Requiem, Nakanishi ha parlato di come, all'inizio di ogni progetto, il team venga chiamato a compiere una scelta molto precisa sul tipo di orrore che si desidera rappresentare.
"All'inizio di ogni progetto dobbiamo definire il tipo di horror che vogliamo ottenere, perché senza una visione chiara dall'inizio è molto difficile strutturare e progettare il resto del gioco attorno a questo elemento centrale", ha spiegato il director.
"Con Requiem sapevamo che volevamo occuparci dell'eredità e della storia della serie, quindi abbiamo deciso di tornare alla storyline di Raccoon City. Per quanto riguarda l'elemento horror, abbiamo voluto puntare sugli zombie."