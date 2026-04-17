MSI Vector 16 HX AI: un laptop senza compromessi. Ecco come girano Pragmata e Resident Evil Requiem

Abbiamo testato il laptop MSI Vector 16 HX AI con GeForce RTX 5080 giocando a Pragmata e Resident Evil Requiem, con settaggi massimi e path tracing. Ecco i risultati!

Nel panorama dei laptop gaming di fascia alta, MSI è da tempo uno dei punti di riferimento per chi cerca prestazioni elevate anche in movimento. Con la nuova serie Vector però, il discorso cambia leggermente prospettiva. Non siamo di fronte a una macchina pensata esclusivamente per il gaming estremo, ma a una piattaforma che prova a rispondere alle esigenze di un'utenza più ampia, fatta non solo di giocatori, ma anche di creator, sviluppatori e professionisti. Vector 16 HX AI A2XW nasce esattamente in questo contesto. Da un lato troviamo un laptop gaming puro, basato su NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop e progettato per gestire i titoli più recenti con ray tracing e con il supporto alle tecnologie di rendering più avanzate. Dall'altro lato emerge una componente più "workstation", che punta su stabilità sotto carico, gestione del multitasking e capacità di affrontare workflow complessi, dall'editing video alle simulazioni, sfruttando la potenza dell'IA. Il risultato finale è una macchina che si propone come soluzione versatile nel segmento dei top di gamma, con un occhio particolare al rapporto prezzo/prestazioni. Abbiamo deciso di metterla alla prova con titoli recentissimi come Resident Evil Requiem e il neo-arrivato Pragmata, entrambi particolarmente esigenti e soprattutto sviluppati nativamente intorno al path tracing avanzato. Prima, però, vi presentiamo le specifiche tecniche del gioiellino prodotto dalla compagnia del dragone.

Caratteristiche tecniche del Vector 16 HX AI A2XW Dal punto di vista hardware, il Vector 16 HX AI A2XW si basa sulla configurazione che riprende gran parte delle soluzioni viste sui modelli più spinti della categoria, ma con un'impostazione leggermente più equilibrata. Vector 16 HX AI è equipaggiato con processore Intel Core Ultra 9 275 HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop Il cuore del laptop è rappresentato dall'Intel Core Ultra 9 275 HX, una CPU da 24 core con frequenza di boost fino a 5,4 GHz, progettata per sostenere carichi intensivi e continuativi, sia in ambito gaming sia in contesti produttivi più complessi, anche grazie alla NPU dedicata. A questo si affianca una NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop con 16 GB di memoria GDDR7, una GPU che rappresenta la fascia alta dell'offerta Blackwell per i dispositivi mobile. MSI, grazie alla tecnologia OverBoost Ultra, spinge il sistema fino a 240W combinati tra CPU e GPU, con 175W dedicati a quest'ultima. Si tratta di un valore che consente di sprigionare tutta la potenza del chip grafico rispetto a soluzioni più conservative.

Vector 16 HX AI porta in dote un TDP combinato di 240W con tecnologia OverBoost Ultra Questo approccio si riflette inevitabilmente sul sistema di raffreddamento, affidato all'ormai celebre Cooler Boost 5 con doppia ventola e sei heatpipe, progettato per garantire stabilità anche sotto carichi prolungati. Siamo quindi di fronte a un'architettura collaudata che punta a mantenere un equilibrio tra prestazioni e gestione termica in ogni scenario di utilizzo. Il display è un pannello da 16 pollici QHD+ con risoluzione 2560 x 1600 pixel, refresh rate fino a 240Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Si tratta di una soluzione che privilegia l'equilibrio tra definizione e fluidità, risultando adatta sia al gaming competitivo sia alla produzione di contenuti, pur senza raggiungere i livelli di contrasto delle soluzioni Mini-LED od OLED viste su altre fasce di prodotto. Una scelta che però influisce positivamente sul prezzo finale del dispositivo. Il sistema di raffreddamento è affidato a Cooler Boost 5 con doppia ventola e ben sei heatpipe dedicati Completano il quadro 32 GB di RAM DDR5 espandibili, uno storage PCIe Gen4 da 1 TB con possibilità di configurazioni RAID, connettività garantita dal supporto a Thunderbolt 5 e Wi-Fi 7, e l'integrazione del software MSI Center con AI Engine per la gestione dinamica dei profili di utilizzo.

Nel complesso, Vector 16 HX AI restituisce l'immagine di un portatile pensato per offrire prestazioni elevate in modo stabile e continuativo, tanto nel gaming, quanto nell'utilizzo quotidiano il tutto con un prezzo consigliato di 2999€.

GPU Blackwell: tra DLSS 4.5 e MAX-Q Come per tutte le soluzioni basate su RTX 50, anche nel caso del Vector 16 HX AI il contributo delle tecnologie NVIDIA è determinante per definire l'esperienza complessiva.

Il punto centrale, ancora una volta, è DLSS 4.5, il pacchetto tecnologico del team verde che sui dispositivi mobile ha rivoluzionato il concetto di prestazioni. Vector 16 HX AI supporta il pacchetto DLSS e le tecnologie Max-Q In questo senso, la Multi Frame Generation rappresenta uno degli elementi più interessanti per i laptop. Questa tech è in grado di generare più fotogrammi aggiuntivi per ogni frame renderizzato, lavorando in sinergia con altre componenti come Super Resolution per moltiplicare le prestazioni rispetto al rendering "tradizionale". Il risultato è la possibilità di spingere preset elevati e di utilizzare ray tracing e path tracing anche su piattaforme portatili, uno scenario praticamente impossibile fino a poco tempo fa. Oltre al DLSS, continua a essere centrale il pacchetto Max-Q, che nel tempo si è evoluto da semplice sistema di ottimizzazione energetica a vero e proprio layer di gestione intelligente delle risorse. Dynamic Boost, ad esempio, utilizza algoritmi basati su intelligenza artificiale per distribuire in modo dinamico la potenza tra CPU e GPU, adattandosi in tempo reale al carico di lavoro.

Il sistema Battery Boost ottimizza automaticamente il carico energetico in base all'utilizzo, per migliorare la durata della batteria Particolarmente importante è Battery Boost, che lavora per trovare un equilibrio tra consumi, qualità dell'immagine e frame rate quando il sistema non è collegato alla rete elettrica. In un contesto come quello dei laptop moderni, dove mobilità e autonomia restano aspetti rilevanti, questa tecnologia permette di estendere la durata della batteria senza sacrificare completamente l'esperienza di gioco. A completare il quadro troviamo il già citato supporto al ray tracing, che grazie ai RT Core di ultima generazione consente di raggiungere un livello di qualità visiva sempre più vicino a quello cinematografico, tutto in tempo reale. Da sottolineare poi che, almeno sulla carta l'architettura Blackwell è già pronta ad accogliere il rendering neurale in arrivo con la prossima iterazione di DLSS. Ancora una volta quindi, è l'interazione tra hardware e intelligenza artificiale a fare la differenza. L'architettura Blackwell nasce per supportare ray tracing e path tracing anche in ambiente laptop MSI Vector 16 HX AI si presenta come una piattaforma che punta a sfruttare in modo efficace tutte le evoluzioni più recenti dell'ecosistema NVIDIA, con un approccio orientato non solo alle prestazioni pure, ma anche all'efficienza e alla versatilità. Al di là delle parole però, contano i fatti e non rimane che provare su strada le potenzialità del nuovo laptop MSI con due giochi recentissimi e in grado di spremere fino in fondo ogni grammo di silicio del dispositivo.

Pragmata Abbiamo messo le mani in anteprima su Pragmata, l'attesa avventura sci-fi targata Capcom che porta in dote l'evoluzione del RE Engine, con il supporto a DLSS 4 e path tracing. Quale occasione migliore per testare il Vector 16 HX AI di MSI?

Vector 16 HX AI gestisce Pragmata senza compromessi in termini di qualità dell'immagine Nei prossimi giorni tratteremo nel dettaglio il comparto tecnico del gioco, nel frattempo è importante sottolineare come il nuovo progetto del team nipponico sia stato sviluppato con l'idea di sfruttare al massimo tutte le tecnologie di NVIDIA, con l'obiettivo di consegnare una delle esperienze in path tracing più solide di sempre. Possiamo persino spingerci a dire che, proprio come era già successo con Resident Evil Requiem, la versione artisticamente e tecnologicamente più compiuta del titolo è proprio quella PC: il path tracing non è più un "plus" grafico, ma diventa un elemento centrale nella visione degli sviluppatori.

Come sappiamo questa tecnica di rendering ha un costo molto alto in termini di risorse. Un costo che il laptop MSI è in grado di gestire senza compromessi in termini di qualità, proprio grazie all'ampio supporto tecnologico. Per comprenderlo è bene partire dal rastering "puro". Con risoluzione nativa di 2560 x 1600 pixel e tutti i settaggi spinti al massimo, Vector 16 HX AI con RTX 5080 mette sul piatto una media di 91 FPS con 1% a 67 FPS, offrendo prestazioni stabili e senza incertezze.

L'impatto del path tracing è trasformativo, tanto in termini di qualità che di prestazioni.

A parità di risoluzione e settaggi, con DLSS Bilanciato e Ray Reconstruction, il frame rate medio scende a 49 FPS con 1% a 40 FPS. Abbiamo anticipato che Pragmata sembra nato per sfruttare al meglio le tecnologie del team verde e in questo senso la stabilità del motore, dimostrata anche dal ridottissimo gap tra FPS medi e primo percentile, permette di utilizzare Frame Generation senza problemi evidenti. In questo modo il frame rate medio sale a 84 FPS con una latenza media più che accettabile che si aggira sui 32 ms. Vale la pena sottolineare che giocare su laptop con questa qualità grafica e con prestazioni del genere era impensabile fino a poco tempo fa. Abbiamo provato a spingerci ancora oltre, utilizzando la Multi Frame Generation a 4X: il framerate medio arriva a ben 153 FPS, con una latenza media di 42 ms che è sicuramente più alta, ma comunque perfettamente giocabile per un single player. Il buon framerate di base e il frametine stabile permettono du utilizzare Multi Frame Generation senza pericoli di artefatti o latenza eccessiva Insomma, il laptop del dragone taiwanese gestisce Pragmata senza troppa fatica e persino con margini di miglioramento in termini di prestazioni, tutto questo grazie alla potenza di una RTX 5080 Laptop combinata con l'aiuto imprescindibile del pacchetto DLSS.