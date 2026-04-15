Battletoads a 1€ su Instant Gaming, il ritorno più folle degli anni ’90 a prezzo minimo

Su Instant Gaming è comparsa un'offerta decisamente aggressiva su Battletoads, ora disponibile a 1€ (IVA esclusa) invece dei 20€ di listino, con uno sconto del 95% . La key è riscattabile su Steam e può essere attivata immediatamente su PC. Una volta completato l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto all'uso. Il prezzo, di fatto simbolico, rende il titolo accessibile a chiunque voglia provarlo senza rischi, anche solo per curiosità. Lo potete acquistare col box qua sopra o cliccando qui per avere il link diretto .

Un reboot che cambia le regole

Battletoads riprende lo spirito della serie originale ma lo reinterpreta in chiave moderna, con uno stile grafico completamente ridisegnato e un'impostazione più varia rispetto al passato. Il gioco alterna sezioni beat 'em up classiche a momenti più sperimentali, con cambi di ritmo continui e minigiochi che spezzano la struttura tradizionale. Una scelta che lo rende meno prevedibile, ma anche più divisivo.

Uno degli aspetti centrali è la possibilità di giocare in cooperativa locale, mantenendo l'anima caotica e impegnativa che ha reso celebre il franchise. A questo prezzo Battletoads è comunque una proposta facile da consigliare: non è un titolo per tutti, ma è abbastanza originale da meritare almeno una prova, soprattutto con uno sconto di questo livello. Qui trovate la nostra recensione.