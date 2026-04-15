Battletoads a 1€ su Instant Gaming, il ritorno più folle degli anni ’90 a prezzo minimo

Su Instant Gaming è comparsa un'offerta decisamente aggressiva su Battletoads, ora disponibile a 1€ (IVA esclusa) invece dei 20€ di listino, con uno sconto del 95%. La key è riscattabile su Steam e può essere attivata immediatamente su PC. Una volta completato l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto all'uso. Il prezzo, di fatto simbolico, rende il titolo accessibile a chiunque voglia provarlo senza rischi, anche solo per curiosità. Lo potete acquistare col box qua sopra o cliccando qui per avere il link diretto.
Un reboot che cambia le regole
Battletoads riprende lo spirito della serie originale ma lo reinterpreta in chiave moderna, con uno stile grafico completamente ridisegnato e un'impostazione più varia rispetto al passato. Il gioco alterna sezioni beat 'em up classiche a momenti più sperimentali, con cambi di ritmo continui e minigiochi che spezzano la struttura tradizionale. Una scelta che lo rende meno prevedibile, ma anche più divisivo.
Uno degli aspetti centrali è la possibilità di giocare in cooperativa locale, mantenendo l'anima caotica e impegnativa che ha reso celebre il franchise. A questo prezzo Battletoads è comunque una proposta facile da consigliare: non è un titolo per tutti, ma è abbastanza originale da meritare almeno una prova, soprattutto con uno sconto di questo livello. Qui trovate la nostra recensione.