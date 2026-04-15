0

Battletoads a 1€ su Instant Gaming, il ritorno più folle degli anni ’90 a prezzo minimo

Un taglio di prezzo drastico riporta in primo piano uno dei reboot più particolari degli ultimi anni.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   15/04/2026
Battletoads
Battletoads
Battletoads
News Video Immagini

Su Instant Gaming è comparsa un'offerta decisamente aggressiva su Battletoads, ora disponibile a 1€ (IVA esclusa) invece dei 20€ di listino, con uno sconto del 95%. La key è riscattabile su Steam e può essere attivata immediatamente su PC. Una volta completato l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto all'uso. Il prezzo, di fatto simbolico, rende il titolo accessibile a chiunque voglia provarlo senza rischi, anche solo per curiosità. Lo potete acquistare col box qua sopra o cliccando qui per avere il link diretto.

Un reboot che cambia le regole

Battletoads riprende lo spirito della serie originale ma lo reinterpreta in chiave moderna, con uno stile grafico completamente ridisegnato e un'impostazione più varia rispetto al passato. Il gioco alterna sezioni beat 'em up classiche a momenti più sperimentali, con cambi di ritmo continui e minigiochi che spezzano la struttura tradizionale. Una scelta che lo rende meno prevedibile, ma anche più divisivo.

Uno degli aspetti centrali è la possibilità di giocare in cooperativa locale, mantenendo l'anima caotica e impegnativa che ha reso celebre il franchise. A questo prezzo Battletoads è comunque una proposta facile da consigliare: non è un titolo per tutti, ma è abbastanza originale da meritare almeno una prova, soprattutto con uno sconto di questo livello. Qui trovate la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battletoads a 1€ su Instant Gaming, il ritorno più folle degli anni ’90 a prezzo minimo