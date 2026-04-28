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Crysis 3 Remastered in sconto su Instant Gaming per PC: ritorno sotto i 10 euro

La versione aggiornata dello shooter di Crytek torna in promozione con un prezzo più accessibile rispetto al listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   28/04/2026
Crysis
Crysis 3
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Crysis 3 Remastered è disponibile su PC (Steam) a 7,77 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 9,48 euro rispetto ai 30 euro di listino. L'offerta applica un -68% sul prezzo IVA inclusa, con è un prezzo sotto i 10 euro per la versione rimasterizzata del titolo. Non si tratta del minimo assoluto visto negli anni, ma resta una soglia interessante per chi non lo ha mai recuperato. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Grafica aggiornata e gameplay più moderno

Crysis 3 Remastered ripropone lo shooter con miglioramenti grafici e ottimizzazioni tecniche rispetto alla versione originale. Il gioco combina ambientazioni semi-open con un approccio più libero al combattimento, sfruttando l'equipaggiamento avanzato del protagonista.

Un'opzione da considerare soprattutto per chi vuole recuperare uno dei capitoli più spettacolari della serie a un prezzo contenuto. Qui trovate la nostra recensione della trilogia rimasterizzata.

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