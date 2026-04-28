Crysis 3 Remastered in sconto su Instant Gaming per PC: ritorno sotto i 10 euro

Crysis 3 Remastered è disponibile su PC (Steam) a 7,77 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 9,48 euro rispetto ai 30 euro di listino. L'offerta applica un -68% sul prezzo IVA inclusa, con è un prezzo sotto i 10 euro per la versione rimasterizzata del titolo. Non si tratta del minimo assoluto visto negli anni, ma resta una soglia interessante per chi non lo ha mai recuperato. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.