PS5 è perfettamente in grado di eseguire i giochi PS3, come dimostra un modder

Questo impedisce però ai giocatori di usare la propria libreria digitale e i propri dischi per PS3. L'uso del cloud è forse una scelta obbligata? Legata al fatto che PS5 non sarebbe in grado di eseguire i titoli di due generazioni prima? Secondo alcuni test , assolutamente no.

PS5 è una console retrocompatibile con i titoli PlayStation 4 e, tramite il cloud, permette di eseguire anche titoli di PlayStation 3 .

Il video di PS5 che esegue un gioco PS3

Secondo quanto svelato da Retropierdolnik, l'hardware di PS5 è assolutamente in grado di gestire un videogioco di PS3, come è ovvio visto che parliamo di componenti di due generazioni più avanzate. Il problema è ovviamente puramente software.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Recentemente, lo sviluppatore Andrew Nguyen ha pubblicamente reso disponibile un software per installare Linux su PS5 (su vecchi software di sistema, si intende, ed è contrario al contratto tra utente e Sony) e Retropierdolnik ha sfruttato il tutto per installare l'emulatore RPCS3 ed eseguire così Motorstorm Pacific Rift.

Sulla base di quanto mostrato, il gioco viene eseguito con ottime prestazioni, come ci si può aspettare. L'impressione quindi è che Sony non abbia semplicemente interesse a sviluppare un software di emulazione ufficiale per i giochi PS3, preferendo spingere i fan del retrogaming a usare PS Plus Premium e il cloud gaming.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe poter eseguire i vostri giochi PS3 in modo nativo tramite PS5? È una funzione che vorreste ottenere su PS6?