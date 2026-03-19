La GPU SOYO NVIDIA RTX 3060 è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

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RTX 3060 in offerta

Come anticipato, si tratta di un modello ideale per chi vuole giocare senza troppe difficoltà ma non ha esigenze particolarmente specifiche. Supporta alcune tecnologie come DLLS, ray tracing e altro ancora. In questo caso dispone di 12 GB di RAM di tipo GDDR6 192-bit e velocità di clock di 1807 MHz. La GPU è caratterizzata da due ventole per favorire la dissipazione.

SOYO RTX 3060

Ricordiamo che le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Specifichiamo inoltre che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Infine, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.