Botte come in sala giochi a meno di 3 euro: Streets of Rage 4 crolla del 90% su Instant Gaming

Gli amanti dei grandi classici arcade hanno un'opportunità d'oro per riscoprire uno dei migliori picchiaduro degli ultimi anni. Streets of Rage 4 è infatti il protagonista di un taglio di prezzo eccezionale su Instant Gaming per la chiave Steam, riscattabile sia su PC che su Mac. Potete acquistare il titolo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . La chiave viene proposta a soli 1,99€ IVA esclusa, cifra che si traduce in un prezzo finale di 2,43€ includendo l'aliquota italiana al 22%. Il listino originario di 25,00€ viene così ridotto del 92% secondo lo store, corrispondente a un risparmio netto del 90,28% sull'importo complessivo tassato.

Il glorioso ritorno dei re della strada

Sviluppato con una passione visibile da Dotemu, Lizardcube e Guard Crush Games, Streets of Rage 4 raccoglie l'eredità della storica trilogia SEGA degli anni Novanta per proiettarla nella modernità. Il gioco si distingue immediatamente per la sua meravigliosa direzione artistica con animazioni interamente disegnate a mano e per un sistema di combattimento profondo, fluido e appagante, capace di catturare sia i veterani del genere sia i nuovi arrivati.

La presenza di un comparto multigiocatore eccellente, che supporta fino a quattro utenti in locale e due online, rende Streets of Rage 4 l'acquisto ideale per organizzare serate all'insegna dell'azione pura. Con un costo finale che scende sotto la soglia di un biglietto del tram, questa promozione rappresenta l'occasione perfetta per ripulire le strade di Wood Oak City insieme agli amici, godendo di una colonna sonora strepitosa firmata dai maestri della musica elettronica. Qui trovate la nostra recensione.