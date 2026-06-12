I giapponesi hanno votato i migliori giochi, personaggi, serie e sviluppatori: siete d'accordo coi risultati?

In occasione delle celebrazioni per i 40 anni di Famitsu, la testata giapponese dedicata al mondo dei videogiochi, una ricerca nazionale ha raccolto l'opinione degli appassionati su quali siano i migliori giochi, personaggi, serie e sviluppatori di sempre.

Vediamo tutte le categorie e chi ha "vinto", sulla base di oltre 5.000 votazioni.