I giapponesi hanno votato i migliori giochi, personaggi, serie e sviluppatori: siete d'accordo coi risultati?

In occasione delle celebrazioni per i 40 anni di Famitsu, la testata giapponese dedicata al mondo dei videogiochi, una ricerca nazionale ha raccolto l'opinione degli appassionati su quali siano i migliori giochi, personaggi, serie e sviluppatori di sempre.
Vediamo tutte le categorie e chi ha "vinto", sulla base di oltre 5.000 votazioni.
Ecco tutti i vincitori
Primo gioco giocato:
- Super Mario Bros.
- Mario Bros.
- Pokémon Rosso e Verde
- Super Mario World
- Super Mario Bros. 3
- Pokémon Rubino e Zaffiro
- New Super Mario Bros.
- Super Mario Kart
- Pokémon Oro e Argento
- Donkey Kong Country
- Dragon Quest 3
- Tetris
- Donkey Kong
- Super Mario Land
- Pokémon Diamante e Perla
- Dragon Quest
- Pokémon Giallo
- Baseball
- Super Mario 64
- Super Mario All-Stars
- Animal Crossing: Wild World
- Street Fighter 2
- Kung-Fu Master
- Kirby
- Kirby Super Star
- Dragon Quest 5
- Final Fantasy 5
- Donkey Kong Country 2
- Xevious
- Donkey Kong Country 3
Gioco più influente:
- Dragon Quest
- Final Fantasy 7
- Dragon Quest 3
- Pokémon Rosso e Verde
- Dragon Quest 5
- Final Fantasy 10
- Chrono Trigger
- Super Mario Bros.
- Kingdom Hearts
- Resident Evil
- Xenogears
- Zelda: Ocarina of Time
- Final Fantasy 11
- Metal Gear Solid
- Yakuza
- Street Fighter 2
- Final Fantasy 6
- Monster Hunter
- Zelda: Breath of the Wild
- Tactics Ogre
- Final Fantasy 5
- EarthBound
- Final Fantasy 9
- Phantasy Star Online
- Final Fantasy 4
Serie più influente:
- Final Fantasy
- Dragon Quest
- Pokémon
- Mario
- Persona
- Monster Hunter
- Tales of
- Zelda
- Metal Gear
- Kingdom Hearts
Serie di cui si desidera maggiormente un nuovo gioco / sequel:
- Dragon Quest
- Persona
- Dragon Quest Builders
- Tales of
- Suikoden
- Ace Attorney
- Zelda
- NieR
- Sengoku Basara
- Metal Gear
- Resident Evil
- Chrono Trigger
- Breath of Fire
- Mega Man Legends
- Bloodborne
- Kingdom Hearts
- SaGa
- Summon Night
- Final Fantasy
- God Eater
- Super Robot Wars
- Judgment
- Mother
- Xenoblade
- Animal Crossing
- Super Smash Bros.
- Sakura Wars
- Yakuza
- Xenogears
- Magician's Quest
Remake / remaster più richiesto:
- Chrono Trigger
- Xenogears
- Pokémon Bianco e Nero
- Final Fantasy 8
- Tales of the Abyss
- Persona 2
- Sakura Wars
- Final Fantasy 9
- Dragon Quest 9
- Final Fantasy 6
- Bloodborne
- Persona
- Tales of Eternia
- Dragon Quest 5
- Shadow Hearts
- Sengoku Basara
Gioco su cui si è trascorso più tempo:
- Final Fantasy 14
- Monster Hunter Portable 2nd G
- Final Fantasy 9
- Animal Crossing: New Horizons
- Dragon Quest 10
- Minecraft
- Apex Legends
- Final Fantasy 7
- Splatoon 2
- Super Smash Bros. Ultimate
- Genshin Impact
- Monster Hunter World
- Fortnite
- Zelda: Breath of the Wild
- Splatoon 3
- Ragnarok Online
- Fate/Grand Order
- Granblue Fantasy
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Dragon Quest 3
Gioco da rigiocare se si perdesse la memoria:
- Zelda: Breath of the Wild
- Chrono Trigger
- Steins;Gate
- Final Fantasy 10
- Final Fantasy 7
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Undertale
- Dragon Quest
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc
- Dragon Quest 3
- Dragon Quest 5
- Urban Myth Dissolution Center
- Ace Attorney
- Final Fantasy 14
- NieR: Automata
- Persona 5 Royal
- Dragon Quest 11
- Xenogears
- Ever 17: The Out of Infinity
- EarthBound
Gioco preferito da consigliare ad altri:
- Zelda: Breath of the Wild
- Persona 5 Royal
- Chrono Trigger
- Final Fantasy 14
- Pokémon Pokopia
- Dragon Quest series
- Animal Crossing: New Horizons
- Yakuza series
- Persona 4
- Okami
- Urban Myth Dissolution Center
- Kingdom Hearts series
- Genshin Impact
- Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo
- Persona series
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Final Fantasy 7
- Elden Ring
- Xenogears
Personaggio preferito:
- Mario
- Cloud
- Tifa
- Kirby
- Link
- Leon S. Kennedy
- Pikachu
- Slime (Dragon Quest)
- Kazuma Kiryu
- Joker (Persona 5)
Creatore preferito:
- Masahiro Sakurai
Sviluppatore preferito:
- Nintendo
- Square Enix
- Capcom
- Atlus
- FromSoftware
Suono di avvio preferito:
- PlayStation
- GameCube
- PS2
- SEGA Saturn
- Game Boy
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.