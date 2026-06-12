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I giapponesi hanno votato i migliori giochi, personaggi, serie e sviluppatori: siete d'accordo coi risultati?

Tramite la testata Famitsu, i giocatori giapponesi hanno votato i propri giochi, personaggi, serie e sviluppatori preferiti, dandoci uno spaccato dei gusti nipponici.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/06/2026
Super Mario, Yoshi e Luigi

In occasione delle celebrazioni per i 40 anni di Famitsu, la testata giapponese dedicata al mondo dei videogiochi, una ricerca nazionale ha raccolto l'opinione degli appassionati su quali siano i migliori giochi, personaggi, serie e sviluppatori di sempre.

Vediamo tutte le categorie e chi ha "vinto", sulla base di oltre 5.000 votazioni.

Ecco tutti i vincitori

Primo gioco giocato:

  1. Super Mario Bros.
  2. Mario Bros.
  3. Pokémon Rosso e Verde
  4. Super Mario World
  5. Super Mario Bros. 3
  6. Pokémon Rubino e Zaffiro
  7. New Super Mario Bros.
  8. Super Mario Kart
  9. Pokémon Oro e Argento
  10. Donkey Kong Country
  11. Dragon Quest 3
  12. Tetris
  13. Donkey Kong
  14. Super Mario Land
  15. Pokémon Diamante e Perla
  16. Dragon Quest
  17. Pokémon Giallo
  18. Baseball
  19. Super Mario 64
  20. Super Mario All-Stars
  21. Animal Crossing: Wild World
  22. Street Fighter 2
  23. Kung-Fu Master
  24. Kirby
  25. Kirby Super Star
  26. Dragon Quest 5
  27. Final Fantasy 5
  28. Donkey Kong Country 2
  29. Xevious
  30. Donkey Kong Country 3

Gioco più influente:

  1. Dragon Quest
  2. Final Fantasy 7
  3. Dragon Quest 3
  4. Pokémon Rosso e Verde
  5. Dragon Quest 5
  6. Final Fantasy 10
  7. Chrono Trigger
  8. Super Mario Bros.
  9. Kingdom Hearts
  10. Resident Evil
  11. Xenogears
  12. Zelda: Ocarina of Time
  13. Final Fantasy 11
  14. Metal Gear Solid
  15. Yakuza
  16. Street Fighter 2
  17. Final Fantasy 6
  18. Monster Hunter
  19. Zelda: Breath of the Wild
  20. Tactics Ogre
  21. Final Fantasy 5
  22. EarthBound
  23. Final Fantasy 9
  24. Phantasy Star Online
  25. Final Fantasy 4

Serie più influente:

  1. Final Fantasy
  2. Dragon Quest
  3. Pokémon
  4. Mario
  5. Persona
  6. Monster Hunter
  7. Tales of
  8. Zelda
  9. Metal Gear
  10. Kingdom Hearts

Serie di cui si desidera maggiormente un nuovo gioco / sequel:

  1. Dragon Quest
  2. Persona
  3. Dragon Quest Builders
  4. Tales of
  5. Suikoden
  6. Ace Attorney
  7. Zelda
  8. NieR
  9. Sengoku Basara
  10. Metal Gear
  11. Resident Evil
  12. Chrono Trigger
  13. Breath of Fire
  14. Mega Man Legends
  15. Bloodborne
  16. Kingdom Hearts
  17. SaGa
  18. Summon Night
  19. Final Fantasy
  20. God Eater
  21. Super Robot Wars
  22. Judgment
  23. Mother
  24. Xenoblade
  25. Animal Crossing
  26. Super Smash Bros.
  27. Sakura Wars
  28. Yakuza
  29. Xenogears
  30. Magician's Quest
Final Fantasy VII Rebirth non supera Tomodachi Life nella classifica giapponese Final Fantasy VII Rebirth non supera Tomodachi Life nella classifica giapponese

Remake / remaster più richiesto:

  1. Chrono Trigger
  2. Xenogears
  3. Pokémon Bianco e Nero
  4. Final Fantasy 8
  5. Tales of the Abyss
  6. Persona 2
  7. Sakura Wars
  8. Final Fantasy 9
  9. Dragon Quest 9
  10. Final Fantasy 6
  11. Bloodborne
  12. Persona
  13. Tales of Eternia
  14. Dragon Quest 5
  15. Shadow Hearts
  16. Sengoku Basara

Gioco su cui si è trascorso più tempo:

  1. Final Fantasy 14
  2. Monster Hunter Portable 2nd G
  3. Final Fantasy 9
  4. Animal Crossing: New Horizons
  5. Dragon Quest 10
  6. Minecraft
  7. Apex Legends
  8. Final Fantasy 7
  9. Splatoon 2
  10. Super Smash Bros. Ultimate
  11. Genshin Impact
  12. Monster Hunter World
  13. Fortnite
  14. Zelda: Breath of the Wild
  15. Splatoon 3
  16. Ragnarok Online
  17. Fate/Grand Order
  18. Granblue Fantasy
  19. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  20. Dragon Quest 3

Gioco da rigiocare se si perdesse la memoria:

  1. Zelda: Breath of the Wild
  2. Chrono Trigger
  3. Steins;Gate
  4. Final Fantasy 10
  5. Final Fantasy 7
  6. 13 Sentinels: Aegis Rim
  7. Undertale
  8. Dragon Quest
  9. Danganronpa: Trigger Happy Havoc
  10. Dragon Quest 3
  11. Dragon Quest 5
  12. Urban Myth Dissolution Center
  13. Ace Attorney
  14. Final Fantasy 14
  15. NieR: Automata
  16. Persona 5 Royal
  17. Dragon Quest 11
  18. Xenogears
  19. Ever 17: The Out of Infinity
  20. EarthBound

Gioco preferito da consigliare ad altri:

  1. Zelda: Breath of the Wild
  2. Persona 5 Royal
  3. Chrono Trigger
  4. Final Fantasy 14
  5. Pokémon Pokopia
  6. Dragon Quest series
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Yakuza series
  9. Persona 4
  10. Okami
  11. Urban Myth Dissolution Center
  12. Kingdom Hearts series
  13. Genshin Impact
  14. Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo
  15. Persona series
  16. 13 Sentinels: Aegis Rim
  17. Final Fantasy 7
  18. Elden Ring
  19. Xenogears

Personaggio preferito:

  1. Mario
  2. Cloud
  3. Tifa
  4. Kirby
  5. Link
  6. Leon S. Kennedy
  7. Pikachu
  8. Slime (Dragon Quest)
  9. Kazuma Kiryu
  10. Joker (Persona 5)

Creatore preferito:

  1. Masahiro Sakurai

Sviluppatore preferito:

  1. Nintendo
  2. Square Enix
  3. Capcom
  4. Atlus
  5. FromSoftware

Suono di avvio preferito:

  1. PlayStation
  2. GameCube
  3. PS2
  4. SEGA Saturn
  5. Game Boy
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I giapponesi hanno votato i migliori giochi, personaggi, serie e sviluppatori: siete d'accordo coi risultati?