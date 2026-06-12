Il mouse da gaming Razer Naga V2 HyperSpeed è in promo su Amazon: massima velocità e precisione

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse da gaming Naga V2 HyperSpeed di casa Razer. L'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 86,83€. Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata direttamente tramite il box qui giù: Il Razer Naga V2 HyperSpeed è un mouse da gaming progettato per offrire un livello di controllo avanzato, in particolare nei giochi che richiedono molteplici comandi rapidi. Il suo elemento distintivo è la presenza di 19 pulsanti programmabili disposti in modo ergonomico, che permettono di assegnare sia funzioni base sia macro complesse.
Ulteriori dettagli sul mouse
La connettività è garantita dalla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz, che assicura una latenza estremamente ridotta e prestazioni fino al 25% più veloci rispetto ad altre soluzioni wireless. In alternativa, è possibile utilizzare la connessione Bluetooth per prolungare l'autonomia e ridurre il consumo energetico.
La rotella HyperScroll consente di passare tra modalità a scorrimento libero e modalità tattile, offrendo sia velocità nei movimenti rapidi sia precisione nei comandi selettivi, come la scelta di armi o abilità.
Il dispositivo integra un sensore ottico Razer Focus Pro da 30K DPI, in grado di garantire un tracciamento preciso su numerose superfici, incluso il vetro. Gli switch meccanici di seconda generazione assicurano fino a 60 milioni di clic.
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