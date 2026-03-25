Prova Kindle Unlimited gratis per 30 giorni o approfitta della nuova promo: 9,99 € per tre mesi

Se ami la lettura e vuoi recuperare alcuni dei libri più amati in assoluto, Amazon Kindle Unlimited è attualmente in offerta a soli 9,99 € per ben tre mesi (invece di 29,97 €). Trascorso questo lasso di tempo, l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza impegno . In alternativa, se non l'hai già fatto, puoi usufruire di una prova gratuita per un mese . Se sei interessato, puoi sfruttare l'offerta andando su questo link o attraverso il box qui sotto. Vediamo ulteriori dettagli su questo servizio e i suoi principali vantaggi.

Un servizio imperdibile per gli amanti della lettura

Attraverso Kindle Unlimited scoprirai un ampio catalogo di romanzi particolarmente amati, dai grandi classici a vere e proprie novità, nonché alcune riviste. Potrai anche recuperare alcune delle saghe più famose come Harry Potter, Il Signore degli Anelli e tante altre ancora, insieme ad altri libri particolarmente apprezzati dagli appassionati. Se ami la lettura è sicuramente un modo pratico per leggere in totale comodità. L'accesso avviene liberamente tramite l'app ufficiale per smartphone, nonché attraverso il tuo Kindle, tablet o computer.

Ricordiamo che la prova gratuita è valida solo per chi non ne ha già usufruito in precedenza. La promo di tre mesi, invece, è disponibile per tutti.