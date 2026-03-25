Tutti i team chiusi da Sony PlayStation dall'uscita di PS5 ad oggi

Sony ha infatti deciso di chiudere tanti studi di sviluppo negli anni e, viste le notizie più recenti, potrebbe essere utile per tutti fare un ripasso della situazione per mettere in prospettiva quanto sta accadendo.

Sono passati poco più di cinque anni dall'uscita di PlayStation 5 e in questi anni sono usciti molti videogiochi, sono stati distribuiti vari hardware e accessori, ma sono anche stati cancellati tanti giochi e, soprattutto, chiusi svariati team che facevano parte dei PlayStation Studios .

I team di PlayStation Studios

Ecco la lista dei team chiusi e in che anno è accaduto:

2020 - Manchester Studio

2021 - Japan Studio

2023 - PixelOpus

2024 - London Studio

2024 - Firewalk Studios

2024 - Neon Koi

2026 - Bluepoint Games

2026 - Dark Outlaw Games

Come potete vedere dalla lista, si è iniziato con Manchester Studio che era stato fondato nel 2015 e si occupava principalmente di contenuti VR. Japan Studio è stata la perdita successiva, con il team che si è ristrutturato attorno a Team ASOBI (Astro Bot): Japan Studio è famoso per lo sviluppo di titoli - tramite vari team interni - come Ape Escape e Shadow of the Colossus.

PixelOpus era uno dei più piccoli studi di Sony, autore di Concrete Genie, che chiaramente non ha trovato il proprio spazio all'interno di una compagnia che punta a grandi opere. London Studio (SingStar, Blood & Truth...) è caduto invece nel 2024, un anno terribile per PlayStation che ha visto licenziamenti anche in grandi team come Naughty Dog, Insomniac Games e Guerrilla Games, insieme alla chiusura di Firewalk Studios (col fallimento di Concord) e di Neon Koi (acquistato nel 2022 quando ancora si chiamava Savage Game Studios) che si sarebbe dovuto focalizzare sui titoli mobile ma non ha avuto modo di realizzare nemmeno un videogioco.

Arrivando al 2026, in questi primi mesi è stata la fine per Bluepoint Games (dedito a remake e remaster di grande qualità) che per qualche tempo ha lavorato a un gioco live service di God of War mai annunciato ma noto grazie a vari report.

Infine, la notizia più recente è la chiusura di Dark Outlaw Games, un team di incubazione gestito da Jason Blundell, veterano di Treyarch (Call of Duty), che aveva precedentemente guidato Deviation Games, uno studio che non è mai stato parte di PlayStation ma che aveva collaborato con la compagnia fino a quando non è stato chiuso nel 2024.

Si tratta di un triste riassunto visto che, ovviamente, ogni chiusura ha significato anche il licenziamento di decine se non centinaia di sviluppatori, che hanno dovuto trovare un nuovo posto di lavoro. Speriamo che non sia necessario riportare notizie simili a breve termine.