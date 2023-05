PixelOpus chiude: PlayStation Studios perde un team, vediamo il messaggio di addio

PixelOpus, uno dei team di PlayStation Studios, ha annunciato su Twitter che "l'avventura è arrivata alla fine". Anche se non lo dice in modo diretto, supponiamo che il team stia chiudendo i battenti.

Precisamente, tramite il proprio account Twitter, la compagnia ha scritto: "Cari amici, la nostra avventura in PixelOpus è giunta al termine. Mentre guardiamo a un nuovo futuro, volevamo ringraziare di cuore i milioni di giocatori appassionati che hanno sostenuto noi e la nostra missione di creare giochi belli e fantasiosi. Vi siamo veramente grati!"

PixelOpus è il creatore di Entwined e Concrete Genie. Quest'ultimo è stato pubblicato nell'ottobre 2019. Dopo tre anni e mezzo (abbondanti), il team non aveva ancora fatto alcun annuncio riguardo a nuovi giochi: possiamo ora supporre che, qualsiasi cosa abbiano cercato di creare, non sia andata a buon termine e che la compagnia abbia deciso di chiudere i battenti.

PixelOpus era uno dei team più piccoli dei PlayStation Studios e ad oggi non aveva ancora pubblicato un vero e proprio capolavoro. Entwined ha ottenuto in media una quasi sufficienza e Concrete Genie è stato ritenuto buono ma non di alta qualità, perlomeno parlando della critica internazionale.

Ovviamente è sempre un peccato che un team fallisca e non abbia modo di proporre qualcosa di nuovo, soprattutto perché PixelOpus aveva tutte le potenzialità di essere il "team degli indie" di PlayStation. Speriamo che tutte le persone che lavoravano per la compagnia abbiamo modo di trovare nuove posizioni, magari in altri team di PlayStation Studios. Gli facciamo i nostri migliori auguri.