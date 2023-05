Star Wars Jedi Survivor: un bug può bloccare completamente il gioco, una correzione è in arrivo

Tutti i giochi includono dei bug, ma alcuni sono più gravi di altri. Nel caso di Star Wars Jedi: Survivor, è presente un bug che potrebbe bloccare completamente il videogioco, se si rispettano certe condizioni. Fortunatamente sono alquanto specifiche, quindi per molti non sarà un problema. In breve, si deve morire e al tempo stesso sconfiggere uno specifico boss delle fasi avanzate del gioco: in tal caso, si riappare nell'arena di combattimento con il nemico invulnerabile e senza la possibilità di uscire dall'area o avanzare.

Anche ricaricando il gioco, purtroppo, il bug non scompare. Supponiamo che nel caso ci si imbatta in questo problema sia possibile recuperare un vecchio salvataggio tramite il cloud, sempre che vi abbiate accesso e non l'abbiate già sovrascritto. In ogni caso, come detto, gli autori di Star Wars Jedi: Survivor sono al corrette del problema e stanno già lavorando per risolverlo.

Secondo quanto indicato, già all'inizio della prossima settimana dovremmo ricevere una correzione di questo bug di Star Wars Jedi: Survivor. Nel frattempo, chiunque l'abbia per sbaglio attivato dovrà attendere.

In questa notizia abbiamo evitato di dare dettagli più precisi per non fare spoiler, ma se volete scoprire più nel dettaglio quale nemico può attivare il bug di Star Wars Jedi: Survivor, potete andare alla pagina ufficiale a questo indirizzo.

Vi lasciamo infine al video confronto tra la versione PC di lancio e la patch del 1° maggio di Star Wars Jedi: Survivor.