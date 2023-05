Xbox Game Pass, maggio 2023: scopriamo i giochi della prima metà del mese

Andiamo avanti con questo maggio 2023 di Xbox Game Pass, che ha già fatto parecchio parlare di sé in questi giorni. Ci riferiamo ovviamente al problematico lancio di Redfall, che sarebbe dovuto essere uno dei giochi di punta di questo periodo per il servizio Xbox, ma che ha invece ricevuto un'accoglienza tutt'altro che calorosa, mettendo un po' in crisi la programmazione di questa prima parte del 2023. In ogni caso, il bello del Game Pass è che le novità arrivano a un ritmo tale da non lasciare tanto tempo alle polemiche e alle lamentele, e infatti siamo già a parlare della mandata successiva di giochi in arrivo nel catalogo, sempre all'interno della prima metà di maggio 2023.

La parte del leone tornano a farla gli indie, con un quartetto di giochi di grande interesse per chiunque sia un minimo aperto ad esperienze varie e a modo loro anche piuttosto profonde e impegnative. Cosa che, d'altra parte, sta diventando una costante: all'appiattirsi delle produzioni tripla A su poche tipologie di gioco di sicuro successo (o quasi), Game Pass riesce a fornire sempre uno spettro estremamente ampio di esperienze differenti grazie al costante apporto di giochi indipendenti, che anche in questo maggio 2023 portano avanti il tutto con delle uscite di grande fascino. Con l'occasione, vi ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo alla metà di maggio, mentre dal 2 maggio, come riportato già nella panoramica sulla scorsa mandata, è stato messo a disposizione Redfall.