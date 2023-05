Xbox Game Pass: 5 giochi verranno rimossi dal catalogo a metà maggio 2023

Dall'app ufficiale Xbox Game Pass veniamo a conoscenza dei 5 giochi che verranno rimossi dal catalogo probabilmente a metà mese, ovvero intorno al 15 maggio 2023, secondo il solito modus operandi che prevede tali rimozioni ogni due settimane.

I cinque giochi che verranno rimossi sono i seguenti:

My Friend Pedro (Console, PC)

Before We Leave (Console, PC)

Hearts of Iron 4 (PC)

Umurangi Generation Special Edition (Console, PC)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Console, PC)

Si tratta di titoli di dimensioni minori ma tutti molto interessanti, dunque nel caso consigliamo di concentrarvi su questi in modo da completarli prima della loro rimozione oppure acquistarli sfruttando anche lo sconto collegato al loro status di titoli Game Pass.

My Friend Pedro è un bizzarro action platform incentrato sull'azione esagerata e folle, che prende ispirazione dai film action e da giochi di tale tipo ma effettuando una reinterpretazione ironica e irresistibile, davvero consigliato. Before We Leave è un city builder "a esagoni", che ci consente di costruire città componendo tessere come una sorta di puzzle, oltre a doverne gestire vari aspetti.

Hearts of Iron 4 è una simulazione bellica in forma di strategico che ripropone le ambientazioni e situazioni della Seconda Guerra Mondiale, Umurangi Generation è una particolare avventura incentrata sulla fotografia all'interno di un bizzarro mondo distopico e infine Danganronpa 2: Goodbye Despair è il secondo capitolo nella nota serie di visual novel dal tono thriller e gusto tipicamente nipponico. Ricordiamo, inoltre, i giochi di metà aprile 2023 annunciati da Microsoft, in attesa della nuova mandata in arrivo.