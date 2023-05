The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più atteso di maggio 2023

Ci sono dei momenti in cui sembra quasi superfluo discutere di quale possa essere il gioco più atteso, e il mese di maggio 2023 è precisamente una di queste situazioni: con il prossimo arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tutto il resto sembra passare automaticamente in secondo piano, e la questione è stata ovviamente confermata dai sondaggi diffusi tra redazione e lettori di Multiplayer.it. Il gioco Nintendo è ovviamente il gioco più atteso del mese in arrivo e non potevamo aspettare nulla di diverso, considerando la rilevanza della storica serie e l'impatto che ha avuto l'ultimo capitolo maggiore uscito al lancio di Nintendo Switch, ovvero The Legend of Zelda: Breath of the Wild, di cui questo si pone come una sorta di continuazione diretta.

In ogni caso, sarebbe anche sbagliato liquidare tutto il periodo come un semplice contorno all'uscita del nuovo Zelda, visto che si tratta comunque di un mese particolarmente ricco di novità interessanti. Troviamo infatti alcuni seguiti di notevole rilievo, ma anche una notevole quantità di nuove proprietà intellettuali, a dimostrazione di una grande vivacità nel panorama videoludico per questo maggio 2023.

Tra queste c'è Redfall, il nuovo titolo Arkane e Bethesda per Xbox e PC, che si ritrova chiaramente un po' schiacciato dalla presenza ingombrante di Zelda ma che potrebbe comunque emergere come uno dei giochi più interessanti di questa parte dell'anno. In ogni caso, andiamo a vedere quali sono le aspettative di redazione e lettori.