Rocket League: i contenuti a tema Star Wars per il 4 maggio 2023 sono stati svelati

Rocket League e Star Wars collaborano in questo inizio maggio 2023 con un nuovo pacchetto di contenuti per il gioco di guida di Psyonix. Sono infatti in arrivo vari contenuti estetici basati sulla Galassia Lontana Lontana, precisamente ispirati a R2-D2, C-3PO, BB-8 e K-2SO, i droidi della saga. La data di uscita è ovviamente il 4 maggio 2023 (May the 4th, ovvero lo Star Wars Day).

Oltre ai vari pacchetti, ci sono anche dei contenuti gratuiti per tutti: il titolo giocatore "Rust Bucket" e lo sfondo giocatore STAR WARS R2-D2 (Twin Suns) nel negozio di oggetti di Rocket League, sempre a partire dal 4 maggio 2023. Vediamo nel dettaglio i pacchetti a pagamento, qui sotto.

Pacchetto R2-D2 (800 CREDITI):

Adesivo Octane R2-D2

Ruote R2-D2

Topper R2-D2

Pacchetto C-3PO (500 CREDITI)

Adesivo Fennec C-3PO

Ruote C-3PO

Pacchetto BB-8 (800 CREDITI)

Adesivo Takumi BB-8

Ruote BB-8

Topper BB-8

Pacchetto K-2SO (500 CREDITI)

Adesivo Dominus K-2SO

Ruote K-2SO

Inoltre, acquistando il Bundle STAR WARS Droid sarà possibile ottenere, oltre a tutti e quattro i pacchetti di contenuti qui sopra, anche l'inno del giocatore R2-D2 che permette di ascoltare i bip, i fischi e i brusii di R2 ogni volta che si fa goal in Rocket League.

Se siete veramente grandi fan della saga di Lucasfilm, allora potete prendere in considerazione anche un altro bundle, il STAR WARS Droid + Auto che propone tutto quello che è già stato citato qui sopra, più anche una Fennec oro, una Dominus nera, una Octane cobalto e una Takumi arancione. Ripetiamo che tutti i contenuti saranno disponibili dal 4 maggio 2023.

Rimanendo in tema Star Wars, avete già iniziato Star Wars Jedi Survivor?