Hogwarts Legacy su PS4 e Xbox One è in arrivo questa settimana: patch del day one pronta

Dopo il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy arriva finalmente anche su PS4 e Xbox One, con l'uscita fissata per questa settimana e la patch del day one già pronta, destinata a migliorare ulteriormente l'esperienza nel giorno di lancio del gioco.

Come riferito in precedenza, la data d'uscita di Hogwarts Legacy su PS4 e Xbox One è fissata per il 5 maggio 2023, per la precisione proprio alle ore 06:00 del mattino, in base all'orario di sblocco comunicato da Warner Bros.

Il gioco sarà disponibile nelle edizioni Standard, Deluxe e Collector's Edition contemporaneamente, con aggiunta automatica in libreria per coloro che possiedono la Digital Deluxe Edition di Xbox Series X|S. Restiamo in attesa di vedere come si comporta l'action adventure sul mondo di Harry Potter sulle console di generazione passata.

Nel frattempo, è stata messa già a disposizione la patch 1.02, che sarà dunque integrata nella versione digitale e potrà essere scaricata subito al lancio anche per quelle fisiche. Si tratta di un aggiornamento sostanzioso da ben 29,3 GB su PS4, anche se non è chiaro se la dimensione sia la stessa in digitale o con il gioco su supporto fisico.

La patch dovrebbe migliorare il gameplay e le performance, aumentando la stabilità e migliorando il gioco online. Come abbiamo visto, già sulle tre piattaforme su cui è stato lanciato, Hogwarts Legacy è andato ancora meglio del previsto, superando del 256% le stime di Warner Bros.