I Cavalieri dello Zodiaco, il film: clip video mostra un combattimento epico

Torniamo a vedere un nuovo video di Knights of the Zodiac, ovvero il film live action de I Cavalieri dello Zodiaco che si mostra in una clip incentrata su un combattimento epico.

Nella sezione video, che sembra essere tratta direttamente dal film, vediamo una porzione del combattimento tra il protagonista Seiya (interpretato da Mackenkyu) e Nero (interpretato da Diego Tinoco).

Ovvero Pegasus e Phoenix, secondo le denominazioni utilizzate dalla versione italiana della serie animata.

Knights of the Zodiac è un adattamento in film, con attori in carne e ossa, della celebre serie di manga e anime creata da Masami Kurumada, che offre una certa reinterpretazione della storia originale e dei personaggi della serie. La data d'uscita USA è fissata per il 12 maggio nei cinema.

Diretto da Tomek Baginski per Toei Animation, il film conta su Andy Chen per la coordinazione di stunt e combattimenti, mentre la sceneggiatura è ad opera di Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane). Nel cast troviamo Mackenyu, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl e anche Sean Bean.

In precedenza avevamo visto un trailer con diversi dettagli e anche data d'uscita e poster ufficiale per l'Italia, dove il film arriverà più tardi, il 26 giugno 2023.