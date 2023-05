Warner Bros. Discovery: il CEO suggerisce l'interesse per giochi su Superman e Il Trono di Spade

David Zaslav - CEO di Warner Bros. Discovery - ha parlato durante una recente riunione finanziaria della compagnia e, tra le varie, ha anche suggerito che potrebbe esserci l'intenzione di sviluppare dei giochi di Superman e Il Trono di Spade.

Nella riunione finanziaria per il primo trimestre del 2023, Zaslav ha spiegato che Warner Bros. possiede completamente i diritti sui propri marchi e questo gli permette di creare tutto quello che vuole. "Potremmo essere l'unica azienda mediatica a possedere [completamente le proprie IP] - che si tratti dell'universo DC, di Harry Potter, di tutti i contenuti che possediamo, de Il Trono di Spade - e ci permette di sfruttarle liberamente. Credo che questo sia particolarmente importante dal punto di vista strategico", ha dichiarato Zaslav.

"Se si guarda a Hogwarts Legacy, una parte importante del successo di quel gioco è che ci si entra dentro. Se sei un giocatore, entri nel gioco e sei in quel mondo. È un concetto nuovo. Prima si parlava di gioco e di narrazione, ora... è molto difficile capire quale sia la definizione di metaverso..."

"Quando pubblichiamo un prodotto su Max o HBO, e quando abbiamo un gioco, quel gioco ci appartiene, ma ora c'è questa via di mezzo. Forse nei prossimi due anni lanceremo un film su Superman e... la gente spenderà più tempo e ci saranno più economie di persone che frequentano il mondo e l'universo di Superman."

Superman in Suicide Squad: Kill the Justice League

"Il fatto che possediamo tutto questo è qualcosa che credo sarà molto importante per il futuro: con lo sviluppo della tecnologia e con la quantità di tempo che le persone trascorrono nei videogiochi, non vogliamo essere nel settore dei film e della narrazione a lungo termine e avere qualcun altro che si occupi di questi mondi. Questi mondi saranno molto redditizi nei prossimi anni".

Anche se in modo indiretto, quello che il CEO sta dicendo è che l'obiettivo è realizzare giochi sulle IP più importanti della compagnia internamente, senza delegare ad altri, e fare in modo che i giocatori possano "entrare" in questi mondi. In breve, il CEO sta affermando che è un altro modo per fare molti soldi: Hogwarts Legacy lo ha insegnato.