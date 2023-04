Xbox Game Pass: scopriamo gli ultimi giochi di aprile e i primi di maggio 2023

A prescindere da chiacchiere e polemiche emerse su Xbox in questo periodo, il servizio Game Pass continua imperterrito a offrire giochi interessanti a un ritmo notevole, come dimostrano anche questi 7 giochi che verranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass tra fine aprile e inizio maggio 2023. In buona parte si tratta di uscite già note, che vengono in questo modo ufficializzate all'interno del calendario del servizio in abbonamento. Tra questi troviamo anche Redfall, che di fatto rappresenta una delle esclusive di maggior rilievo previste per il 2023 su Xbox, dunque questa potrebbe essere una delle mandate più importanti di quest'anno, in attesa di poter valutare più precisamente lo sparatutto open world di Arkane.

Per il resto, ci stiamo avvicinando a una settimana decisiva per l'operazione di acquisizione di Activision Blizzard, con la risposta della CMA che dovrebbe arrivare entro il 26 aprile, e anche questo potrebbe rappresentare un passo molto importante in ottica Game Pass. Sebbene non sia detto che tutti i titoli del publisher possano arrivare nel catalogo immediatamente, l'acquisizione punta chiaramente a espandere quest'ultimo in maniera esponenziale, dunque rimaniamo in attesa di novità al riguardo. Nel frattempo, facciamo la consueta panoramica sui prossimi giochi in arrivo o già disponibili.