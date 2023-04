Lawbreakers: Cliff Bleszinski chiede a Nexon di far tornare il gioco

Cliff Bleszinski continua a pensare a Lawbreakers, evidentemente, con una richiesta ufficiale a Nexon di far tornare il gioco in qualche forma, forse anche attraverso una rielaborazione o un seguito.

Qualche giorno fa, Bleszinski aveva riferito di avere delle novità su Lawbreakers, e sembra che abbia intenzioni serie per il ritorno in scena del gioco, anche se non è chiaro quanto questo sia effettivamente possibile. Il co-creatore di Gears of War vorrebbe veder tornare il titolo in attività, ma il controllo sul gioco è ora nelle mani di Nexon.



Sembra dunque che il designer abbia richiesto ufficialmente a Owen Mahoney, l'amministratore delegato di Nexon in USA, di poter parlare di un qualche ritorno dello sparatutto competitivo: "Be', sembra proprio che Nexon ora possieda i diritti su Lawbreakers", ha scritto su Twitter il game designer. E poi, rivolgendosi direttamente a Mahoney, ha aggiunto: "Che ne dite di passare alle comunicazioni personali così possiamo parlare di una resurrezione?"

Per il momento, non ci sono sviluppi ufficiali sulla questione, ma seguiremo eventuali evoluzioni. Lawbreakers, insieme al battle royale Radical Heights, ha rappresentato il ritorno di CliffyB allo sviluppo di videogiochi con uno sparatutto competitivo "acrobatico", uscito solo su PC e PS4, creando peraltro una certa polemica nella community Xbox, visto il passato dello sviluppatore.

Nonostante una risposta piuttosto positiva da parte della critica, il gioco non è riuscito a catturare una community abbastanza vasta e questo ha portato alla chiusura del progetto e anche del team Boss Key.