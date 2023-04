Rare: è morto Joel Hochberg, ex-director e presidente della compagnia

Rare riferisce che, nelle ore scorse, è morto Joel Hochberg, figura storica della compagnia in qualità di ex-director ed ex-presidente di Rare Coin-It, deceduto all'età di 87 anni a Miami, in Florida.

Si è trattato di un personaggio importante all'interno della storia di Rare e dell'industria videoludica in generale: entrato in Rare nel 1986, all'epoca in cui questa era ancora chiamata Ultimate Play the Game, con un accordo stretto con i fratelli Tim e Chris Stamper fondatori della compagnia, ha avuto un ruolo fondamentale nell'affermazione dell'etichetta in USA.



Hochberg ha diretto una divisione americana di Rare con base a Miami ed è stato anche presidente della compagnia Rare Coin-It specializzata in macchine arcade e da sala giochi, probabilmente legata in gran parte alla creazione e distribuzione di Killer Instinct.

Nel corso degli anni, il suo nome compare regolarmente tra i ringraziamenti dei vari grandi successi storici di Rare come Donkey Kong Country, GoldenEye 007 e Conker's Bad Fur Day. Tim Stamper, fondatore di Rare, ha riferito che Hochberg ha "cambiato il corso della storia", consentendo alla compagnia di accedere al Famicom nei primi anni, e contribuendo così al proficuo rapporto tra Rare e le console Nintendo.