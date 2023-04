LawBreakers potrebbe tornare? Cliff Bleszinski dice che presto ci saranno novità

Cliff Bleszinski ha promesso novità a breve relative a LawBreakers e ha invitato a rimanere sintonizzati per saperne di più. L'ex Epic Games, cui dobbiamo la serie Unreal, oltre a quella Gears of War, nonché ex-Boss Key Productions, la sua più recente compagnia chiusa per fallimento, afferma di aver ricevuto delle nuove informazioni dal suo avvocato su LawBreakers. senza però svelare di che tipo.

LawBreakers fu lanciato nell'agosto del 2017 e ricevette molti giudizi positivi. Purtroppo lo scarso successo portò alla chiusura del gioco soltanto otto mesi dopo.

CliffyB ha anche espresso i suoi sentimenti verso la comunità dei videogiocatori e il modo con cui hanno reagito alla notizia: "Sono davvero confuso da come le persone in origine abbiano fatto il tifo perché il gioco fallisse, mentre ora stanno mostrando un grande supporto. I videogiocatori sono strani."

Bleszinski ha anche aggiunto: "Ad esempio, il team di sviluppo lavorò duramente per realizzarlo. Ho fatto trasferire molte persone da altre parti del mondo per crearlo e Internet sogghignava HAR HAR NON HA ABBASTANZA GIOCATORI.

Nel frattempo, io e gli altri fondatori dello studio abbiamo dovuto combattere per un anno con dei sensi di colpa paralizzanti."

Speriamo che questa volta le cose gli vadano meglio.