GeForce NOW, arrivano Little Nightmares e altri giochi Bandai Namco

La serie di Little Nightmares e diversi altri giochi Bandai Namco hanno fatto il proprio debutto nel catalogo di GeForce NOW: lo ha annunciato NVIDIA, aggiornando la lista dei titoli disponibili sulla piattaforma streaming.

Come forse ricorderete, Little Nightmares 2 ha venduto più di un milione di copie, bissando il successo del primo capitolo e assicurando senz'altro un futuro all'affascinante franchise sviluppato da Tarsier Studios.

Ecco la lista dei giochi approdati su GeForce NOW:

Mordhau (gratis su Epic Games Store fino al 20 aprile)

DE-EXIT - Eternal Matters (nuovo lancio su Steam, 14 Aprile)

11-11 Memories Retold (Steam)

canVERSE (Steam)

Get Even (Steam)

Little Nightmares (Steam)

Little Nightmares 2 (Steam)

Da notare che il secondo capitolo di Little Nightmares supporta anche il ray tracing, il che aggiunge grande spessore alle già convincenti atmosfere dell'avventura a tinte horror. La feature è disponibile su GeForce NOW solo per gli abbonati Ultimate e Priority.

A proposito, gli utenti Ultimate possono approfittare dello streaming nativo a 4K di GeForce NOW, "già disponibile in più di ottanta paesi su alcuni dispositivi Smart TV LG 2023."

"Gioca in streaming con oltre 1.000 giochi che possiedono una risoluzione 4K a dir poco straordinaria, a partire proprio dall'anteprima del nuovo aggiornamento Ray Tracing: Overdrive Mode per Cyberpunk 2077", recita il comunicato stampa ufficiale.