Epic Games Store: giochi gratis del 13 aprile 2023 disponibili, link al download

Sono disponibili i nuovi giochi gratis di oggi, 13 aprile 2023, riservati agli utenti dell'Epic Games Store. Come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Second Extinction e Mordhau: potrete scaricarli senza pagare fino alle 17.00 del 20 aprile.

Effettuare il download dei titoli in questione è estremamente semplice: basta visitare le relative pagine su Epic Games Store, accedere al sito con le proprie credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", quindi completare l'ordine all'interno della finestra che si aprirà automaticamente.

Nel frattempo, sono stati annunciati anche i giochi gratis del 20 aprile 2023.

Attualmente in accesso anticipato, Second Extinction è un entusiasmante sparatutto ci vedrà affrontare orde di dinosauri mutanti in cooperativa, nell'ambito di un team composto da tre giocatori. Abbiamo provato Second Extinction alcuni mesi fa, trovando l'esperienza frenetica e divertente.

Mordhau è invece uno slasher medievale a base multiplayer con visuale in prima o terza persona, che ci permetterà di prendere parte a spettacolari battaglie per un massimo di ben ottanta partecipanti all'interno di un mondo brutale e violento.