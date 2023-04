Epic Games Store: i giochi gratis del 20 aprile 2023 sono stati annunciati ufficialmente

Preciso come sempre, Epic Games Store ha svelato i giochi PC gratis che saranno riscattabili da giovedì 20 aprile 2023, per la gioia di chi vuole allungare il backlog senza spendere nulla. I due titoli sono Beyond Blue e Never Alone.

Beyond Blue, un'immagine di gioco

Beyond Blue, di cui potete leggere la nostra recensione, è un'avventura narrativa per giocatori solitari che si svolge nelle profondità dell'oceano. "Ambientato in un futuro prossimo, Beyond Blue esplora i misteri del nostro oceano attraverso gli occhi di Mirai, esploratrice e scienziata degli abissi oceanici. Unisciti a una nuova squadra di ricerca grazie alla quale avrai accesso a tecnologie all'avanguardia che ti consentiranno di osservare, ascoltare e interagire con l'oceano a un livello di coinvolgimento mai visto prima." Il gioco offre otto esperienze di immersione, una storia evocativa, una colonna sonora accattivante e sedici mini documentari.

Never Alone, un'immagine di gioco

Never Alone, di cui potete leggere la nostra recensione, è un platform narrativo con puzzle evocativi, sviluppato in collaborazione con gli Iñupiat, un popolo nativo dell'Alaska. La storia che racconta è ispirata a un racconto popolare locale, tramandato per generazioni. "Guida i due personaggi in modalità per giocatore singolo o gioca in cooperativa con un amico mentre attraversi la tundra gelata, salti su insidiose banchine di ghiaccio, nuoti in grotte sommerse e affronti nemici strani e al tempo stesso familiari. Esplorerai degli ambienti maestosi, compirai delle gesta eroiche e incontrerai dei personaggi appartenenti alle leggende Iñupiaq, il tutto narrato nella lingua parlata dagli Iñupiaq da un abile cantastorie."

Che ne pensate dei giochi che Epic Games Store regalerà a partire da giovedì 20 aprile 2023? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che da oggi sono disponibili i giochi gratis del 13 aprile 2023.