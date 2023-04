Spiders: Jehanne Rousseau lascia il ruolo di capo dello studio, sostituita da Anne Devouassoux

L'editore francese Nacon ha annunciato un avvicendamento al vertice dello studio di sviluppo Spiders (GreedFall, SteelRising): Jehanne Rousseau, la fondatrice, nonché capo dello stesso dal 2008 fino a oggi, ha fatto un passo indietro lasciando la sua posizione ad Anne Devouassoux.

La Rousseau non abbandonerà comunque Spiders, visto che è stata nominata direttore creativo e della produzione dello studio. Nel suo nuovo ruolo sarà responsabile degli elementi creativi dei giochi di Spiders, incluso l'attesissimo Greedfall 2: The Dying World, oltre che di un altro titolo in pre-produzione non ancora annunciato.

Anne Devouassoux si è unità a Spiders dopo aver passato sette anni nello studio di sviluppo Kylotonn, sempre di Nacon, e si occuperà di gestire il team, cresciuto da 35 a 80 unità negli ultimi tre anni.

Jehanne Rousseau è una delle voci più interessanti del panorama dello sviluppo francese. Con Spiders, ha sempre favorito un approccio creativo al genere dei giochi di ruolo, dirigendo titoli dall'ambientazione affascinante e particolare.