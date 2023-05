Star Wars Jedi Survivor: video confronto tra la versione PC di lancio e la patch del 1° maggio

Digital Foundry ha pubblicato un breve video nel quale mostra le differenze tra la versione di lancio di Star Wars Jedi Survivor su PC e la versione con la patch più recente (ovvero quella del primo maggio 2022). In generale le prestazioni sono migliorate del 13%, ma lo stutter rimane un problema ancora rilevante.

Il confronto è stato eseguito nel villaggio Koboh, con Cal Kestis che corre in giro per la mappa, mettendo alla prova le prestazioni di Star Wars Jedi Survivor. Con questo semplice confronto si può vedere che il frame rate è migliorato in modo costante, ma in alcuni casi questo ha anche causato un aumento dell'effetto di stutter (ritardo tra i fotogrammi). Questo perché la perdita di prestazioni è pari alla versione di lancio, ma dopo la patch si parte da un frame rate più alto, quindi la differenza è più visibile.

I test con Star Wars Jedi Survivor di Digital Foundry su PC sono stati eseguiti con una CPU Ryzen 5 3600 e una GPU RX 6800 XT.

La conclusione di Digital Foundry è che è positivo che Respawn Entertainment abbia proposto miglioramenti a stretto giro, ma ci vorrà ancora del tempo perché Star Wars Jedi Survivor arrivi alla qualità che i giocatori meritano.

Vi lasciamo all'analisi completa di Digital Foundry per Star Wars Jedi Survivor.