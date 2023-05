Super Mario Bros. Il Film è finito interamente su Twitter, visto da 9 milioni di utenti

Super Mario Bros. Il Film è finito, in qualche modo, pubblicato interamente su Twitter, consentendo così a ben 9 milioni di utenti di poterlo vedere completamente in maniera gratuita, prima che la piattaforma prendesse dei provvedimenti.

Ovviamente non si tratta di una cosa regolare, quanto piuttosto qualcosa di assimilabile alla pirateria. Responsabile del caso sembra sia l'account Twitter "Vids that go hard", il quale nelle ore scorse aveva pubblicato Super Mario Bros. Il Film in forma integrale, rimasto disponibile per diverse ore.

Considerando che l'account ha già 1,1 milioni di follower e il video è stato retwittato da diverse fonti, è facile immaginare come sia stato visto probabilmente da un sacco di persone. In base a delle stime, sembra siano stati 9 milioni gli utenti che hanno goduto di questo "regalo", prima che Twitter si rendesse conto della cosa e facesse rimuovere il video.

Il ratio dell'immagine era un po' deformato e il film appariva diviso in due parti, ma per il resto si trattava proprio del video completo, proprio nel momento in cui il film, al cinema, superava il miliardo di dollari di incassi.

Qualcosa di simile era successo nei giorni scorsi già in TV, quando Super Mario Bros. Il Film era stato trasmesso in forma integrale e in chiaro su un canale argentino.