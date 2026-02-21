Veterani dell'industria commentano l'addio di Phil Spencer e Sarah Bond a Xbox

Come prevedibile, non si sono fatti attendere i messaggi di colleghi e veterani dell'industria , in particolare nei confronti di Spencer, che dopo quasi quarant'anni in Microsoft ha scelto di chiudere il suo percorso nel settore.

L'annuncio del ritiro di Phil Spencer e delle dimissioni di Sarah Bond , rispettivamente CEO di Microsoft Gaming e presidente di Xbox, segna la fine di una vera e propria era per Xbox.

Tanto rispetto per il lavoro di Spencer

Reggie Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, si è congratulato con Spencer per la sua carriera straordinaria e per i contributi dati all'industria. Anche Geoff Keighley, organizzatore dei The Game Awards, ha espresso parole di grande rispetto, ricordando come Spencer sia sempre stato un competitore appassionato e un vero giocatore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sono arrivate reazioni sincere anche da molte altre figure di spicco: Larry Hyrb (storica voce della community Xbox, noto come Major Nelson), Tim Sweeney di Epic Games, Sean Murray di Hello Games e lo stesso account ufficiale di Xbox, solo per citarne alcune. Tutti hanno sottolineato l'impatto che Spencer e Bond hanno avuto sulla community, sul team e sull'intero ecosistema Xbox.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per chi si fosse perso le ultime, Microsoft ha annunciato cambiamenti profondi nella sua divisione gaming: Phil Spencer ha comunicato il proprio pensionamento e si appresta a lasciare il ruolo di CEO di Microsoft Gaming, mentre la presidente Xbox Sarah Bond ha deciso di rassegnare le dimissioni. La guida passerà ora ad Asha Sharma, ex presidente di Microsoft CoreAI, affiancata da Matt Booty, promosso da responsabile degli Xbox Game Studios a Chief Content Officer.