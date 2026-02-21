1

Il Nightmare Fear Set di Resident Evil Requiem include un vero attrezzo ginnico

Subito esaurito in Giappone, l'unico paese dov'era disponibile, il Nightmare Fear Set di Resident Evil Requiem include un vero attrezzo ginnico per appendersi come Grace Ashcroft.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/02/2026
Grace Ashcroft a testa in giù in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Il Nightmare Fear Set di Resident Evil Requiem spinge il concetto di edizione limitata in un territorio fondamentalmente inedito, visto che l'enorme pacchetto include un vero attrezzo ginnico, oltre ovviamente a una copia del nuovo capitolo della serie Capcom.

Definire l'attrezzo in questione una semplice sbarra per trazioni è un po' riduttivo, visto che si tratta di una struttura tubolare completa, che consente non solo di eseguire dei tradizionali pull up ma anche di appendersi a testa in giù.

Se ricordate il primo trailer di Resident Evil Requiem, è proprio così che Grace Ashcroft si ritrova in una delle sequenze del gioco: legata a una barella e appesa a testa in giù da una persona con intenzioni tutt'altro che piacevoli.

Resident Evil Requiem è stato annunciato con trailer e data di uscita Resident Evil Requiem è stato annunciato con trailer e data di uscita

"Quando sei stanco dopo aver giocato, appenditi: ti scioglierà la schiena e le spalle rigide per la paura!", recita la pagina prodotto, mantenendo il tono volutamente ironico di una campagna che sulle prime sembrava una semplice burla, e invece...

Purtroppo no, non potete averlo

Purtroppo il Nightmare Fear Set non rientra fra le edizioni di Resident Evil Requiem disponibili da noi, trattandosi di un prodotto destinato esclusivamente al mercato giapponese e dalla tiratura estremamennte limitata.

Ne sono stati infatti realizzati appena cinquanta pezzi, acquistabili al prezzo di 19.800 yen (circa 109 euro) e andati esauriti nel giro di poche ore: probabilmente se fosse stato chiaro che non si trattava di uno scherzo il sold-out sarebbe avvenuto molto più rapidamente.

