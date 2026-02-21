Il Nightmare Fear Set di Resident Evil Requiem include un vero attrezzo ginnico

" Quando sei stanco dopo aver giocato, appenditi : ti scioglierà la schiena e le spalle rigide per la paura!", recita la pagina prodotto, mantenendo il tono volutamente ironico di una campagna che sulle prime sembrava una semplice burla, e invece...

Resident Evil Requiem è stato annunciato con trailer e data di uscita

Se ricordate il primo trailer di Resident Evil Requiem, è proprio così che Grace Ashcroft si ritrova in una delle sequenze del gioco: legata a una barella e appesa a testa in giù da una persona con intenzioni tutt'altro che piacevoli.

Purtroppo no, non potete averlo

Purtroppo il Nightmare Fear Set non rientra fra le edizioni di Resident Evil Requiem disponibili da noi, trattandosi di un prodotto destinato esclusivamente al mercato giapponese e dalla tiratura estremamennte limitata.

Ne sono stati infatti realizzati appena cinquanta pezzi, acquistabili al prezzo di 19.800 yen (circa 109 euro) e andati esauriti nel giro di poche ore: probabilmente se fosse stato chiaro che non si trattava di uno scherzo il sold-out sarebbe avvenuto molto più rapidamente.