Lenovo cancella alcune prenotazioni del Legion Go 2 perché c'è troppa richiesta

Ovviamente c'è da vedere quali fossero le aspettative di Lenovo per un dispositivo che può essere considerato ancora di nicchia, ma è comunque un segnale importante sull'interesse generato da questa nuova versione del Legion Go.

A quanto pare, nonostante si tratti di un dispositivo che parte da 1.100 dollari e arriva fino a quasi 1.500 dollari per le configurazioni maggiori, la situazione sta " superando le aspettative " della compagnia, costringendo ad annullare alcuni preorder per poter avere più tempo per produrre nuove unità.

Nonostante il prezzo, Legion Go 2 sta andando molto bene

La questione risulta particolarmente interessante anche perché Lenovo Legion GO 2 è un dispositivo di fascia alta, con prezzi che non sono propriamente accessibili per un pubblico di massa, eppure sembra che lo zoccolo duro di appassionati cominci ad espandersi.

"La verità è che le prenotazioni per il Legion Go Gen 2 hanno superato ampiamente le nostre aspettative, portando a un'imprevista estensione delle tempistiche per quanto riguarda le spedizioni", si legge in un comunicato pubblicato da Lenovo.

"Stiamo lavorando diligentemente con i nostri team in tutto il mondo per cercare di evadere questi ordini il prima possibile, apprezziamo molto il grande supporto da parte dei fan del Legion, e chiediamo un po' di pazienza mentre lavoriamo per farvi arrivare il Legion Go Gen 2".

Successivamente, la compagnia ha aggiornato la situazione, riferendo che, mentre alcuni ordini sono ancora in corso, "abbiamo avuto la necessità di cancellare alcune prenotazioni effettuate direttamente su Lenovo.com, pensiamo non sia corretto bloccare i pagamenti degli utenti per alcuni prodotti che non possiamo spedire in tempi brevi", ha scritto la compagnia.

In ogni caso, appena i dispositivi verranno prodotti in quantità sufficiente, verranno nuovamente aperti i preorder.

Anche Lenovo Legion Go 2, così come il ROG Xbox Ally, sfrutterà il nuovo sistema operativo Windows ottimizzato per i videogiochi con l'"Xbox full screen experience" e a quanto pare si presenta come uno dei favoriti dal pubblico.