Lenovo Legion Go 2: rivelata la nuova console portatile con display OLED e Ryzen Z2 Extreme

Presentato ufficialmente al Lenovo Innovation World 2025, il Lenovo Legion Go 2 rappresenta l'evoluzione del primo modello lanciato lo scorso anno. Basato su Windows 11, nasce per portare l'esperienza di un PC da gaming completo in un formato compatto e versatile, pronto a seguire i giocatori ovunque. Lenovo ha ascoltato i feedback della community e introdotto numerosi miglioramenti, senza rinunciare al DNA della serie.
Display OLED e potenza estrema
Il nuovo pannello OLED WUXGA da 8,8 pollici in formato orizzontale nativo supporta VRR 30-144Hz e HDR TrueBlack 1000 per neri profondi e colori vibranti. A dargli vita ci sono CPU AMD Ryzen Z2 Extreme (fino a), fino a 32GB di RAM a 8000MHz e storage PCIe Gen4 fino a 2TB (espandibile con microSD fino a 2TB). La batteria da 74Wh segna un salto di oltre il 50% rispetto alla prima generazione, per sessioni più lunghe con titoli AAA, indie e retro.
I controller rimovibili TrueStrike sono stati ridisegnati: impugnatura più ergonomica, pulsanti riposizionati, 3 tasti programmabili (via Legion Space) e conferma della modalità FPS che trasforma il controller destro in un mouse verticale. I joystick Hall effect garantiscono precisione priva di drift, mentre il D-pad pivotante semplifica combo e giochi retro. I controller possono essere staccati e sono completamente retrocompatibili con Legion Go.
Flessibilità e accessori integrati
Il Legion Go 2 è pensato per adattarsi a qualsiasi contesto: grazie al cavalletto posteriore, può essere usato in modalità console o tablet, mentre le due porte USB4 (una in alto e una in basso) garantiscono la massima praticità di collegamento, sia in dock che in mobilità. Non manca il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione, che semplifica l'accesso rapido al dispositivo.
Lenovo, oltre al nuovo Legion Go 2, ha anche annunciato i Legion Glasses Gen 2, occhiali da gaming indossabili più sottili, leggeri e luminosi rispetto alla prima generazione. Grazie a un aggiornamento software gratuito, introdurranno la modalità 3D che permette di convertire oltre 20 giochi AAA in un'esperienza stereoscopica immersiva, con nuovi titoli che verranno aggiunti nel tempo. Un accessorio che si integra perfettamente con Legion Go 2, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere i propri titoli preferiti in modo ancora più coinvolgente e personale.
Il Lenovo Legion Go 2 arriverà nei mercati globali a partire da settembre 2025, con un prezzo di lancio previsto di 999 euro. Sarà inoltre compatibile con i Legion Glasses Gen 2, che grazie a un aggiornamento software gratuito introdurranno la modalità 3D per oltre 20 giochi AAA, estendendo ulteriormente le possibilità di gioco immersivo.