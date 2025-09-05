Lenovo Legion Go 2: rivelata la nuova console portatile con display OLED e Ryzen Z2 Extreme

Presentato ufficialmente al Lenovo Innovation World 2025, il Lenovo Legion Go 2 rappresenta l'evoluzione del primo modello lanciato lo scorso anno. Basato su Windows 11, nasce per portare l'esperienza di un PC da gaming completo in un formato compatto e versatile , pronto a seguire i giocatori ovunque. Lenovo ha ascoltato i feedback della community e introdotto numerosi miglioramenti, senza rinunciare al DNA della serie.

Display OLED e potenza estrema

Il nuovo pannello OLED WUXGA da 8,8 pollici in formato orizzontale nativo supporta VRR 30-144Hz e HDR TrueBlack 1000 per neri profondi e colori vibranti. A dargli vita ci sono CPU AMD Ryzen Z2 Extreme (fino a), fino a 32GB di RAM a 8000MHz e storage PCIe Gen4 fino a 2TB (espandibile con microSD fino a 2TB). La batteria da 74Wh segna un salto di oltre il 50% rispetto alla prima generazione, per sessioni più lunghe con titoli AAA, indie e retro.

I controller rimovibili TrueStrike sono stati ridisegnati: impugnatura più ergonomica, pulsanti riposizionati, 3 tasti programmabili (via Legion Space) e conferma della modalità FPS che trasforma il controller destro in un mouse verticale. I joystick Hall effect garantiscono precisione priva di drift, mentre il D-pad pivotante semplifica combo e giochi retro. I controller possono essere staccati e sono completamente retrocompatibili con Legion Go.