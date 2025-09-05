Motorola rivela il suo edge 60 neo, i nuovi moto g06 power e g06 e la Brilliant Collection con Swarovski

Motorola ha scelto Lenovo Innovation World 2025 come palcoscenico per presentare la nuova generazione di smartphone pensati per un pubblico ampio e diversificato. Al centro dell'attenzione c'è il motorola edge 60 neo, un dispositivo compatto e leggero che porta con sé le tecnologie più recenti in termini di AI , fotografia e autonomia. Insieme arrivano anche i nuovi moto g06 e moto g06 power, pensati per offrire schermi ampi, prestazioni solide e batterie di lunga durata a un prezzo accessibile. Infine, la collaborazione con Swarovski dà vita alla Brilliant Collection, che unisce design esclusivo e tecnologia in una proposta lifestyle.

La batteria da 5000 mAh garantisce fino a 44 ore di utilizzo, supportata dalla ricarica rapida TurboPower da 68W, che assicura un'intera giornata di energia in soli 7 minuti. È inoltre compatibile con la ricarica wireless da 15W . Una combinazione che rende edge 60 neo un compagno affidabile per viaggi, lavoro e intrattenimento, con prestazioni ottimizzate e un design pensato per resistere alla vita quotidiana.

Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale Sony LYTIA, affiancato da funzioni basate su moto ai come il Photo Enhancement Engine, il preset creativo Signature Style e la Stabilizzazione Adattiva per i video d'azione . L'intelligenza artificiale non si ferma alla fotografia: grazie a strumenti come Next Move, Playlist Studio e Image Studio, lo smartphone diventa un assistente proattivo in grado di riconoscere il contesto e suggerire azioni mirate.

Il nuovo edge 60 neo risalta nella line-up come lo smartphone più leggero della sua categoria, con certificazioni IP68/69, Corning Gorilla Glass 7i e test di resistenza MIL-STD-810H. Il display AMOLED da 6,36 pollici raggiunge una luminosità record di 3000 nit, con cornici ultra-sottili e tre varianti Pantone: Frostbite, Poinciana e Grisaille.

Durante l'evento è stata annunciata la disponibilità in Europa e Medio Oriente della Brilliant Collection, nata dalla collaborazione esclusiva con Swarovski. La collezione include il motorola razr 60 , con finitura vegana trapuntata e 35 cristalli incastonati a mano, e gli auricolari moto buds loop in colorazione Pantone Ice Melt, impreziositi da cristalli e dotati di tecnologia Sound by Bose. Il set sarà disponibile in Italia da metà settembre al prezzo di 999 euro, a conferma della volontà di Motorola di unire tecnologia e moda in un unico prodotto.

I fratelli g06 e g06 power

Con una capacità da 7000 mAh, moto g06 power offre la batteria più capiente mai vista nel suo segmento, progettata per mantenere oltre l'80% di efficienza anche dopo 1000 cicli di ricarica. L'autonomia supera i due giorni e mezzo, con oltre 28 ore di riproduzione video continue. Il display HD+ da 6,88 pollici, la modalità High Brightness fino a 600 nit e la tecnologia Water Touch migliorano l'esperienza visiva, mentre l'audio Dolby Atmos con altoparlanti stereo e Bass Boost porta un suono potente e immersivo. A completare il pacchetto ci sono fotocamera principale da 50 MP con AI, selfie da 8 MP e strumenti di editing avanzato integrati in Google Foto.

Il motorola g06 pro

Anche il moto g06 si distingue per il display HD+ da 6,88 pollici, il più grande mai visto su un modello della serie, capace di offrire fino a 600 nit di luminosità. Il sistema fotografico con sensore principale da 50 MP e funzioni AI garantisce scatti nitidi in ogni condizione, mentre la fotocamera frontale da 8 MP si presta a selfie e videochiamate di qualità. Con fino a 12 GB di RAM grazie a RAM Boost e memoria interna fino a 256 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB, il dispositivo assicura fluidità e multitasking anche nelle attività più impegnative.