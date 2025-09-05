Motorola rivela il suo edge 60 neo, i nuovi moto g06 power e g06 e la Brilliant Collection con Swarovski

Motorola ha scelto Lenovo Innovation World 2025 come palcoscenico per presentare la nuova generazione di smartphone pensati per un pubblico ampio e diversificato. Al centro dell'attenzione c'è il motorola edge 60 neo, un dispositivo compatto e leggero che porta con sé le tecnologie più recenti in termini di AI, fotografia e autonomia. Insieme arrivano anche i nuovi moto g06 e moto g06 power, pensati per offrire schermi ampi, prestazioni solide e batterie di lunga durata a un prezzo accessibile. Infine, la collaborazione con Swarovski dà vita alla Brilliant Collection, che unisce design esclusivo e tecnologia in una proposta lifestyle.
edge 60 neo: compatto, resistente e intelligente
Il nuovo edge 60 neo risalta nella line-up come lo smartphone più leggero della sua categoria, con certificazioni IP68/69, Corning Gorilla Glass 7i e test di resistenza MIL-STD-810H. Il display AMOLED da 6,36 pollici raggiunge una luminosità record di 3000 nit, con cornici ultra-sottili e tre varianti Pantone: Frostbite, Poinciana e Grisaille.
Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale Sony LYTIA, affiancato da funzioni basate su moto ai come il Photo Enhancement Engine, il preset creativo Signature Style e la Stabilizzazione Adattiva per i video d'azione. L'intelligenza artificiale non si ferma alla fotografia: grazie a strumenti come Next Move, Playlist Studio e Image Studio, lo smartphone diventa un assistente proattivo in grado di riconoscere il contesto e suggerire azioni mirate.
La batteria da 5000 mAh garantisce fino a 44 ore di utilizzo, supportata dalla ricarica rapida TurboPower da 68W, che assicura un'intera giornata di energia in soli 7 minuti. È inoltre compatibile con la ricarica wireless da 15W. Una combinazione che rende edge 60 neo un compagno affidabile per viaggi, lavoro e intrattenimento, con prestazioni ottimizzate e un design pensato per resistere alla vita quotidiana.
The Brilliant Collection con Swarovski
Durante l'evento è stata annunciata la disponibilità in Europa e Medio Oriente della Brilliant Collection, nata dalla collaborazione esclusiva con Swarovski. La collezione include il motorola razr 60, con finitura vegana trapuntata e 35 cristalli incastonati a mano, e gli auricolari moto buds loop in colorazione Pantone Ice Melt, impreziositi da cristalli e dotati di tecnologia Sound by Bose. Il set sarà disponibile in Italia da metà settembre al prezzo di 999 euro, a conferma della volontà di Motorola di unire tecnologia e moda in un unico prodotto.
I fratelli g06 e g06 power
Con una capacità da 7000 mAh, moto g06 power offre la batteria più capiente mai vista nel suo segmento, progettata per mantenere oltre l'80% di efficienza anche dopo 1000 cicli di ricarica. L'autonomia supera i due giorni e mezzo, con oltre 28 ore di riproduzione video continue. Il display HD+ da 6,88 pollici, la modalità High Brightness fino a 600 nit e la tecnologia Water Touch migliorano l'esperienza visiva, mentre l'audio Dolby Atmos con altoparlanti stereo e Bass Boost porta un suono potente e immersivo. A completare il pacchetto ci sono fotocamera principale da 50 MP con AI, selfie da 8 MP e strumenti di editing avanzato integrati in Google Foto.
Anche il moto g06 si distingue per il display HD+ da 6,88 pollici, il più grande mai visto su un modello della serie, capace di offrire fino a 600 nit di luminosità. Il sistema fotografico con sensore principale da 50 MP e funzioni AI garantisce scatti nitidi in ogni condizione, mentre la fotocamera frontale da 8 MP si presta a selfie e videochiamate di qualità. Con fino a 12 GB di RAM grazie a RAM Boost e memoria interna fino a 256 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB, il dispositivo assicura fluidità e multitasking anche nelle attività più impegnative.
Prezzi e disponibilità
Il nuovo motorola edge 60 neo arriverà in Italia a 399 euro a partire da fine ottobre. Il moto g06 sarà disponibile da metà settembre nella versione 4/64 GB al prezzo di 119,90 euro, mentre da ottobre arriveranno anche le varianti 4/128 GB a 139,90 euro e 4/256 GB a 149,90 euro. Il moto g06 power, con la sua batteria da 7000 mAh, sarà disponibile nello stesso periodo con prezzi che verranno comunicati in seguito per il mercato italiano. Infine, la Brilliant Collection con motorola razr 60 e moto buds loop in edizione Swarovski sarà acquistabile in Italia da metà settembre a 999 euro.