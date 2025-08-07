Motorola integra Copilot Vision: l'IA visiva di Microsoft arriva sui nuovi smartphone del brand

L'integrazione sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Messico, Giappone, Corea del Sud e in altri mercati selezionati. I nuovi dispositivi Motorola avranno preinstallata l'app Microsoft Copilot , rendendo ancora più fluida l'esperienza utente

Focus sulla privacy

Motorola ha posto particolare attenzione al tema della privacy: per attivare Copilot Vision sarà necessario farlo manualmente e concedere l'accesso alla fotocamera o al microfono. Inoltre, anche se per l'uso completo delle funzionalità sarà richiesto un account Microsoft, gli utenti potranno testare alcune funzioni senza registrarsi, per offrire un primo utilizzo semplice e non invasivo.

A differenza di altri produttori che si affidano a un'unica piattaforma IA, Motorola sta adottando un modello aperto e flessibile. Il suo ecosistema di intelligenza artificiale comprende soluzioni di diversi partner come Google, Microsoft, Meta e Perplexity, consentendo agli utenti di accedere a un ventaglio più ampio di strumenti e prospettive con il rischio di rendere l'esperienza più frammentata.