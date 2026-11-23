L'elemento che fa pensare a un certo interesse per Banjo-Kazooie sarebbe proprio l'inclusione del titolo in questione nell'elenco evidenziato dall'annuncio di lavoro, perché in effetti la sua presenta può stupire come scelta.

È decisamente poco per risultare convincente, ma nel post in cui l'editore ricerca un product manager da posizionare alla gestione di "franchise emergenti" si parla di un gioco non ancora annunciato, da applicare a uno dei titolo che fanno parte del catalogo Activision , che ora si è allargato a comprendere anche i titoli storici di Rare, oltre a Halo.

Tra le tante proprietà intellettuali dormienti del catalogo Activision che sono ora in mano a Microsoft c'è anche Banjo-Kazooie , serie che potrebbe effettivamente tornare stando a guardare un piccolo particolare emerso in un annuncio di lavoro .

Un piccolo indizio possibile

"Activision vanta una serie di franchise iconici", si legge nel messaggio, "tra cui Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon e, ora, anche Halo, Age of Empires, Sea of Thieves e Banjo Kazooie. Entra a far parte del team che lavora alla creazione, allo sviluppo e alla definizione di molti di questi franchise".

La strana coppia in posa

Considerando che praticamente tutti i titoli menzionati sono attivi e hanno un capitolo in lavorazione o ne hanno avuto uno uscito a breve, "l'intruso" nell'elenco, per così dire, sarebbe proprio Banjo-Kazooie, che è ormai fermo da molti anni.

Questo, nelle idee di tanti appassionati, potrebbe rappresentare un indizio sulla volontà di rilanciare la serie da parte di Activision, e la cosa in effetti non è del tutto da escludere.

Con il passaggio di Rare sotto il controllo di Activision è possibile che l'editore abbia intenzione di sfruttare l'ampio catalogo di giochi storici dell'etichetta britannica, che è stata sempre molto restia a occuparsi di questi sotto il controllo diretto di Microsoft.

Forse la nuova gestione di Activision potrebbe spingere maggiormente sul recupero del franchise del passato, e l'inclusione di Banjo-Kazooie nell'elenco dei titoli di grande interesse potrebbe in effetti rappresentare un indizio sulla rinnovata attenzione per la serie, se non altro.