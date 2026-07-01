Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiornato con la patch 1.5.6, vediamo le novità

Nonostante il tempo passato dall'uscita, Sandfall continua a supportare il suo fenomenale Clair Obscur: Expedition 33 e proprio nelle ore scorse è stata pubblicata la patch 1.5.6, destinata a migliorare vari aspetti del gioco e aggiustare alcuni problemi.

In termini di nuovi contenuti, l'aggiornamento si concentra soprattutto sul supporto per la lingua araba, cosa che rappresentare la novità di maggiore rilievo in termini di funzionalità e nuovi elementi introdotti, ma che ovviamente interessa solo una porzione degli utenti.

Per la maggior parte, l'aggiornamento in questione ha carattere correttivo, e si limita ad aggiustare alcuni inconvenienti che potevano ancora emergere nel corso delle sessioni di gioco.