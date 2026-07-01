Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiornato con la patch 1.5.6, vediamo le novità

Nonostante il tempo passato dall'uscita, Sandfall continua a supportare il suo fenomenale Clair Obscur: Expedition 33 e proprio nelle ore scorse è stata pubblicata la patch 1.5.6, destinata a migliorare vari aspetti del gioco e aggiustare alcuni problemi.
In termini di nuovi contenuti, l'aggiornamento si concentra soprattutto sul supporto per la lingua araba, cosa che rappresentare la novità di maggiore rilievo in termini di funzionalità e nuovi elementi introdotti, ma che ovviamente interessa solo una porzione degli utenti.
Per la maggior parte, l'aggiornamento in questione ha carattere correttivo, e si limita ad aggiustare alcuni inconvenienti che potevano ancora emergere nel corso delle sessioni di gioco.
Tanti problemi risolti
Tra le correzioni maggiori, la patch 1.5.6 dovrebbe eliminare un bug per cui l'applicazione di bruciatura a un nemico stordito consentiva a quest'ultimo di agire immediatamente dopo essersi ripreso, cosa che causava un problema di bilanciamento negli scontri.
La patch inoltre risolve un problema relativo all'arma Cleim di Lune, il cui effetto al livello 10 di lumina non si attivava correttamente con tutte le abilità ad area.
L'attacco in salto ad area di Chromatic Lampmaster è ora accompagnato da un effetto sonoro, così come l'attacco "Widow Ballet" di Sirene durante il suo secondo attacco incantato. Inoltre, gli effetti Lumina di Martenon ora funzionano correttamente anche se Sciel non effettua due turni di fila.
La patch risolve anche un problema per cui si potevano sovrascrivere a vicenda alcuni effetti applicati all'arma Sireso, risultando nell'eliminazione di alcuni di questi a seconda della posizione del personaggio in battaglia.
Tra gli altri problemi risolti, viene rimosso un bug della Modalità Foto che poteva causare la visualizzazione di alcuni personaggi con la testa fuori posto durante il combattimento.
Con l'occasione, Sandfall Interactive ha inoltre confermato anche la presenza di un possibile crash che può verificarsi durante il caricamento nel Reacher o all'uscita dalla villa, e pare sia legato a specifiche configurazioni del PC.
In attesa di una soluzione definitiva, che arriverà prossimamente, gli sviluppatori consigliano di ovviare al problema impostando temporaneamente Global Illumination su un valore inferiore a "Epic".
Nel frattempo, sono emerse voci di corridoio sulla possibilità che Clair Obscur: Expedition 33 sia in arrivo su Nintendo Switch 2.
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