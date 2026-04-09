iPhone Fold potrebbe essere molto diverso da come ve lo aspettavate

Emergono nuove indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole, un progetto atteso da anni e mai confermato ufficialmente. Alcune immagini condivise online mostrerebbero un modello dimostrativo del dispositivo, offrendo uno sguardo preliminare al design. Le informazioni arrivano mentre iniziano a circolare segnali di difficoltà nello sviluppo. I primi test ingegneristici avrebbero evidenziato criticità che potrebbero incidere sui tempi di commercializzazione, spostando il debutto rispetto al calendario abituale.

Un iPhone Fold largo

Le foto diffuse su Bluesky da Sonny Dickson mostrano un'unità dummy, non funzionante, del presunto iPhone Fold: si tratta di modelli utilizzati tipicamente dai produttori di accessori per progettare custodie e che spesso sono i primi indizi sul design di nuovi smartphone. Nel post dell'insider, il dispositivo appare sia chiuso sia aperto, anche se la parte interna non rivela dettagli significativi su fotocamera frontale e sensori.

La parte frontale delle unità dummy rivelano molto meno rispetto al retro, che potete vedere in testa all'articolo

Più indicativa risulta la parte esterna. Il retro ospiterebbe due fotocamere affiancate all'interno di un modulo rialzato dalla forma allungata, che si estende per buona parte della larghezza del dispositivo. Una configurazione diversa rispetto agli attuali iPhone, che suggerisce un approccio progettuale specifico per il formato pieghevole.

L'elemento più evidente è però la proporzione del dispositivo. Il modello appare più largo e compatto rispetto ai pieghevoli "a libro" già presenti sul mercato. Il confronto più immediato è con il Google Pixel Fold, anche se il prototipo Apple sembrerebbe ancora più esteso in orizzontale, come lo Huawei Pura X.

Questa scelta non sarebbe isolata. Secondo indiscrezioni, anche Samsung starebbe lavorando a una variante più larga dei propri pieghevoli, segnale che il settore potrebbe esplorare nuovi formati per migliorare l'esperienza d'uso su schermi flessibili.

Sul fronte produttivo emergono però alcune criticità. Un report di Nikkei Asia parla di "sfide ingegneristiche" emerse nelle prime fasi di produzione, che richiederebbero più tempo del previsto per essere risolte. Le difficoltà riguarderebbero sia la progettazione sia l'ottimizzazione della catena di fornitura.

Le tempistiche, quindi, potrebbero cambiare. Secondo le previsioni di Mark Gurman, il dispositivo potrebbe essere presentato insieme agli iPhone 18 Pro ma arrivare sul mercato in un secondo momento, con un ritardo di alcuni mesi rispetto agli altri modelli.