Delle mod di Project Zomboid avevano del codice malevolo: gli sviluppatori hanno avvisato la comunità

Brutte notizie per i sopravvissuti di Project Zomboid , che purtroppo non arrivano dagli zombi, ma dagli esseri umani. Lo studio di sviluppo The Indie Stone ha lanciato un importante allarme legato alla sicurezza: sono state scoperte numerose mod all'interno del catalogo di Steam Workshop contenenti file dannosi per i computer degli utenti.

Le mod incriminate

La scoperta è stata fatta da diversi giocatori che hanno iniziato a segnalare il comportamento anomalo di alcune mod, che stavano generando codice malevolo durante l'esecuzione. Dopo le opportune verifiche, il team di sviluppo non solo ha confermato i sospetti, ma ha scoperto che il problema era ben più vasto di quanto sembrasse.

"Ulteriori indagini hanno rivelato che lo stesso utente aveva caricato un totale di 14 mod, tutte contenenti il medesimo exploit", ha spiegato lo studio in un post su Steam. Queste mod nascondevano un "codice pesantemente offuscato" che, agendo in background, "creava file malevoli al di fuori della cartella di Project Zomboid".

I dati parlano di installazioni avvenute su un numero di dispositivi compreso tra i 500 e i 2200. Fortunatamente, pare che l'exploit colpisca esclusivamente i giocatori che utilizzano il branch "Build 42" di Project Zomboid (attualmente in fase di test). Se state giocando sulla Build 41, gli sviluppatori rassicurano che siete al sicuro.

I provvedimenti sono stati rapidi: "L'utente è stato bannato e tutte le mod interessate sono state rimosse dallo Steam Workshop", ha rassicurato The Indie Stone. Tuttavia, il team non ha ancora determinato quale fosse lo scopo esatto dei file malevoli e ha voluto avvertire chiunque sia stato esposto alla minaccia: "raccomandiamo vivamente a chiunque le abbia scaricate di adottare adeguate misure di sicurezza per garantire che il proprio sistema sia al sicuro. Disinstallare semplicemente le mod non è sufficiente".

Se avete moddato Project Zomboid, vi invitiamo a controllare la seguente lista per verificare se avete scaricato e avviato uno di questi file infetti: