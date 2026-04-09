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Gioca comodamente su smartphone con il controller Razer Kishi V2, in sconto al 50% su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller mobile USB-C per smartphone Android e iPhone, con tasti micro-switch, grilletti analogici e macro programmabili.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/04/2026
Controller Razer Kishi V2

Se vuoi giocare su smartphone, il controller Razer Kishi V2 ti permetterà di affrontare lunghe sessioni in totale comfort e precisione. Attualmente è su Amazon a 59,99 € invece di 119,99 €, permettendoti di risparmiare il 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller mobile

Come anticipato, questo controller è dotato di pulsanti micro-switch, grilletti analogici e macro programmabili in base alle tue esigenze. Si può utilizzare tramite connessione USB-C, mentre il ponte estendibile ti permetterà di fissare lo smartphone durante il gioco (è compatibile con dispositivi da Android 12 in su e iOS 17). Questo prodotto elimina la latenza di input e consente un controllo reattivo e preciso in ogni circostanza.

Razer Kishi V2
Razer Kishi V2

Inoltre, con l'app Razer Nexus potrai personalizzare i controlli, registrare e condividere gameplay e avviare i tuoi giochi preferiti con la semplice pressione di un pulsante dedicato. Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi vuole giocare in comodità, ma è fondamentale assicurarsi che sia compatibile con il proprio smartphone.

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