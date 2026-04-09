Saros è un vero inferno di proiettili nel nuovo video di gameplay per PS5

Il 30 aprile i giocatori di PlayStation 5 potranno tornare ad affrontare mostruosità spaziali nel nuovo videogioco di Housemarque: parliamo ovviamente di Saros.
Dopo le avventure di Returnal, i fan hanno grandi aspettative, soprattutto in termini di gameplay. Ora, un nuovo video di gameplay ufficiale ci conferma che possiamo sperare in un bullet hell intenso.
Il video di Saros
Il nuovo video pubblicato dal canale ufficiale di Housemarque Games è intitolato: "Gli infiniti proiettili della corruzione divoreranno il pavimento sul quale cammini". Certamente un nome ad effetto, perfetto per far capire cosa possiamo aspettarci da alcuni degli scontri del gioco.
In questo brevissimo filmato possiamo infatti vedere un potente nemico che usa vari attacchi, compreso uno che dissemina il terreno di proiettili gialli che rendono rischioso ogni movimento. Il giocatore deve continuare a schivare, usare uno scudo e anche un rampino per mettersi al sicuro su delle piattaforme sopraelevate.
Certamente le premesse sembrano ottime, basandoci su quanto possiamo vedere in questo video (e nei precedenti resi disponibili dagli autori).
Ricordiamo infine che lo sviluppo dell'esclusiva PS5 Saros è terminato, quindi non c'è rischio che la data di uscita venga rimandata all'ultimo secondo.