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Saros è un vero inferno di proiettili nel nuovo video di gameplay per PS5

Saros è una delle grandi esclusive di Sony in arrivo per PlayStation 5 e i fan si aspettano un nuovo "bullet hell" che li metta alla prova: il nuovo video di gameplay pubblicato online sembra confermare le speranze.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/04/2026
Il protagonista di Saros con uno scudo attorno e dei proiettili lanciati contro
Saros
Saros
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Il 30 aprile i giocatori di PlayStation 5 potranno tornare ad affrontare mostruosità spaziali nel nuovo videogioco di Housemarque: parliamo ovviamente di Saros.

Dopo le avventure di Returnal, i fan hanno grandi aspettative, soprattutto in termini di gameplay. Ora, un nuovo video di gameplay ufficiale ci conferma che possiamo sperare in un bullet hell intenso.

Il video di Saros

Il nuovo video pubblicato dal canale ufficiale di Housemarque Games è intitolato: "Gli infiniti proiettili della corruzione divoreranno il pavimento sul quale cammini". Certamente un nome ad effetto, perfetto per far capire cosa possiamo aspettarci da alcuni degli scontri del gioco.

In questo brevissimo filmato possiamo infatti vedere un potente nemico che usa vari attacchi, compreso uno che dissemina il terreno di proiettili gialli che rendono rischioso ogni movimento. Il giocatore deve continuare a schivare, usare uno scudo e anche un rampino per mettersi al sicuro su delle piattaforme sopraelevate.

Saros: abbiamo provato per tre ore la nuova esclusiva PlayStation 5 Saros: abbiamo provato per tre ore la nuova esclusiva PlayStation 5

Certamente le premesse sembrano ottime, basandoci su quanto possiamo vedere in questo video (e nei precedenti resi disponibili dagli autori).

Ricordiamo infine che lo sviluppo dell'esclusiva PS5 Saros è terminato, quindi non c'è rischio che la data di uscita venga rimandata all'ultimo secondo.

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