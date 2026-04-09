Gli sviluppatori di Off the Grid accusano lo studio di non pagare gli stipendi da mesi

Tra le prime a esporsi è stata la Talent Acquisition Lead Anna Savina che ha parlato di "un debito significativo non saldato che copre diversi mesi", aggiungendo che non esiste una tempistica chiara per i pagamenti e che il CEO avrebbe ignorato le richieste di chiarimenti dei lavoratori. A queste dichiarazioni si sono aggiunte numerose testimonianze. Oleksandr Linovichenko, uno dei lead artist, ha confermato: "La situazione è la stessa. Non ho ricevuto i pagamenti di agosto e settembre".

Ancora più dura la denuncia di Antron Palii, ingegnere QA senior: "Sono nella stessa identica situazione. Cinque mesi senza stipendio. Durante un incontro, quando ho detto che non avrei lavorato senza garanzie di pagamento, il CEO ha promesso davanti ai colleghi che mi avrebbe pagato tutto e interrotto il rapporto entro un giorno. Come potete immaginare, mi hanno tolto tutti gli accessi e non mi hanno pagato".

Le segnalazioni non si fermano qui. Un ex animatore VFX ha dichiarato: "Gunzilla Games non paga i suoi dipendenti da molti mesi ma si aspetta comunque che continuino a lavorare. Personalmente non ricevo uno stipendio da ottobre 2025".

Le difficoltà economiche dello studio sembrano essere alla base della crisi. Dopo alcuni licenziamenti nell'ultimo anno, Off the Grid, un battle royale free-to-play con elementi NFT, non avrebbe raggiunto i risultati sperati. Una situazione resa ancora più complessa dall'acquisizione, a inizio 2025, della rivista Game Informer, che oggi appare in contrasto con le difficoltà finanziarie denunciate dai lavoratori.